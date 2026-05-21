Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı ve bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların geçersiz sayılmasına karar verdi. Mutlak butlan kararıyla birlikte CHP'de genel başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Alınan kararda ayrıca 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'nin ve sonrasında yapılan tüm kongrelerin iptaline karar verildi. Böylelikle Eylül 2025'de CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine mahkeme tarafından 'kayyum' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine de son verilmiş oldu. CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi yeniden, Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak alması üzerine göreve vekaleten getirilen Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'a devredildi.