Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…

CHP İstanbul İl Başkanlığına 'kayyım' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla son verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevine son veren ve genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na iade eden mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığına ise Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'un görevlendirilmesine hükmetti.

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı ve bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların geçersiz sayılmasına karar verdi.  Mutlak butlan kararıyla birlikte CHP'de genel başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. 

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Alınan kararda ayrıca 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'nin ve sonrasında yapılan tüm kongrelerin iptaline karar verildi. Böylelikle Eylül 2025'de CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine mahkeme tarafından 'kayyum' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine de son verilmiş oldu.  CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi yeniden, Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak alması üzerine göreve vekaleten getirilen Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'a devredildi. 

ekremin kurduğu KİRLİ imparatorluk yıkıldı

ekremin murdarladığı imparatorluk yıkıldı

ALİ Veli Deli

Ne yaparsanız yapın eceli gelen cami duvarına isermis gideceksiniz
