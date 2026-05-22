Bu yine kafayı mı çekti? Tekelci Özgür Aybaş’tan devlete tehdit!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği tarihi "mutlak butlan" ve mevcut yönetimi görevden uzaklaştırma kararının ardından, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan hukukun üstünlüğünü ve devlet otoritesini açıkça hedef alan skandal bir paylaşım geldi.

Devleti tehdit etmeye kalktı

Bizzat CHP’lilerin suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında verilen mahkeme kararını hazmedemeyen Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’in sokak çağrılarına sığınarak devleti ve kamu düzenini açıkça tehdit etti. Aybaş, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Özgür Özel işareti verdi sabrımızı taşırmasınlar nereye yürümemiz gerekirse oraya yürürüz.”

Skandal sözleriyle “Tekelci yine kafayı mı çekti” yorumuna neden olan Aybaş’ın açık açık "sokak hareketlerinden" bahsetmesi, açık bir provokasyon ve hukuk tanımazlık olarak değerlendirildi.

Açık İslam karşıtı

Özgür Aybaş, kamuoyu tarafından yalnızca bu tür gayrimeşru sokak çağrılarıyla değil, geçmişte toplumsal ve dini değerleri hedef alan, özellikle İslam karşıtı marjinal söylemleriyle de tanınan bir isim. Platform başkanlığının arkasına gizlenerek halkın inanç biçimlerini, dini hassasiyetlerini ve mukaddesatını tiye alan, ayrıştırıcı ve kışkırtıcı ifadeler kullanan Aybaş'ın sicili, bugünkü devlet karşıtı duruşunun da tesadüf olmadığını gözler önüne seriyor.

Gereken yapılsın!

Özgür Aybaş’ın anayasal düzeni ve kamu barışını hedef alan bu provokatif açıklamaları karşısında, cumhuriyet savcılarının derhal harekete geçerek Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca tahkikat başlatması bekleniyor.