Ekrem İmamoğlu’nu yıkan gelişme! Ölüm haberini cezaevinde aldı
Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun yengesi Hacı Asiye İnan hayatını kaybetti. Haberi cezaevinde alan İmamoğlu’nun cenazeye katılabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvurduğu öğrenildi.
Tutuklu bulunan görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yengesi Hacı Asiye İnan yaşamını yitirdi. 86 yaşındaki İnan’ın vefatı ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.
Acı haberi cezaevinde alan Ekrem İmamoğlu’nun, yengesinin cenazesine katılabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğu öğrenildi. Ancak başvuruya henüz bir yanıt verilmedi.
Gazeteci Gülşah İnce'nin aktardığı bilgilere göre; izin çıkması halinde İmamoğlu’nun yengesini son yolculuğuna uğurlamak üzere cenazeye katılması bekleniyor. Hayatını kaybeden Hacı Asiye İnan’ın cenaze namazının İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde kılınacağı bildirildi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda partili ismin de katılması bekleniyor.
