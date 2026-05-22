Bay Kemal geri döndü! Pavyonda başladı mahkemede bitti

Sebahattin Ayan İstanbul

Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasbedilen delegeler sayesinde Genel Başkanlık koltuğuna oturan emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’in saltanatı sona erdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni, parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştiği için kesin hükümsüz/mutlak butlanla sakat kabul ederek, iptal etti. Verilen karar ile partinin karıştığı yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmalarından duyduğu rahatsızlığını dile getirerek arınma çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlık koltuğuna otururken, Özgür Özel ve ekibi görevden alındı.

DELEGE SATIN ALMIŞLARDI

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP kurultay delegelerinin başvurusuyla açılana CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davada mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paralarıyla iradesi gasp edilen delegeler sayesinde Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Daire, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin açılan davada, “davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına” dair hükmüne ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesince 24 Ekim 2025’te verdiği kararla ilgili istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı. Buna göre, esas dava ile birleşmesine karar verilen dosyalar yönünden yapılan istinaf başvurularının kabulü ile Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin ilgili kararının kaldırılmasına karar verildi. Söz konusu davanın kabulüne karar veren Daire, 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti. Mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal kararı dolayısıyla bu tarihten sonra parti bünyesinde gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararları da hükümsüz kılan mahkeme, “Olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali” nedeniyle “4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay’dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine” karar verdi.

İL KONGRELERİ DE İPTAL

Ayrıca, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmetti. Kararda şöyle denildi: “Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının, gereği için Yüksek Seçim Kuruluna, Ankara İl Seçim Kuruluna, Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir.” 2 hafta içinde Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar oy birliğiyle alındı.