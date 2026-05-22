Kurban ve Hac Teslimiyetin İfadesi

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte İslam âlemi, teslimiyetin, sadakatin ve Allah’a yakınlaşmanın en anlamlı nişanelerinden biri olan kurban ibadetini idrak etmenin manevi huzurunu yaşamaya başladı. Küçükçekmece İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık, Kurban ve Hac ibadetinin önemini gazetemize ayrıntılarıyla anlattı.

Allah’a yaklaşmaktır

Kurbanın Hazreti Âdem’in oğullarından başlayarak Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail’in teslimiyetine uzanan bir kulluk mirası olduğuna işaret eden Palabıyık, bu ibadetin Kur’an-ı Kerim’de de çeşitli kıssalarla hatırlatıldığını belirtti. Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm’ın kurban ibadetini emredildiği günden itibaren terk etmediğini hatırlatan Palabıyık, bu yönüyle kurbanın Müslümanlar için önemli bir sünnet ve ibadet olduğunu vurguladı. Kurban ibadetinin maddi imkâna bağlı olduğuna dikkat çeken Palabıyık, herkesin bu ibadetle yükümlü olmadığını, zekâtta olduğu gibi kurbanda da nisap şartının bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle toplum baskısı ya da çevresel söylemlerle insanların kendilerini zorlamamaları gerektiğini belirten Palabıyık, dinin gücün yetmediği bir sorumluluğu yüklemediğini söyledi. Kurbanın yalnızca bireysel bir ibadet olmadığını, aynı zamanda sosyal dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendiren önemli bir paylaşım olduğunu dile getiren Palabıyık, Kur’an-ı Kerim’de de Allah’a ulaşanın kurbanın eti ya da kanı değil, kulların takvası ve samimiyeti olduğunun ifade edildiğini hatırlattı.

KULLUK ŞUURU KAZANDIRIYOR

Kurban ibadetinin Müslümanlar arasında kaynaşmayı artırdığını, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesine vesile olduğunu ve ümmet bilincini güçlendirdiğini belirten Palabıyık, bu yönüyle bayram sevincinin toplumun tüm kesimlerine yayıldığını söyledi. İmkânı olan Müslümanların kurban ibadetini bizzat yerine getirmesinin daha faziletli olduğunu ifade eden Palabıyık, vekâlet yoluyla kurban kesiminin caiz olmakla birlikte, ibadetin aile içinde yaşanmasının ve çocuklara bu bilincin aktarılmasının önemine dikkat çekti. Hasan Hüseyin Palabıyık, kurban ve hac ibadetlerinin birbirini tamamlayan, aynı köklerden beslenen ve aynı zaman diliminde eda edilen iki büyük ibadet olduğunu belirtti. Bu iki ibadetin İslam’ın ilk gününden bu yana süregelen tabii bir birlikteliği ifade ettiğini vurgulayan Palabıyık, her ikisinin de Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail’in teslimiyet mirası üzerine inşa edildiğini ifade etti. Palabıyık, hac sırasında yerine getirilen Safa ile Merve arasındaki sa’y, Arafat vakfesi ve Mina’da şeytan taşlama gibi her bir rüknün, aslında o yüce kulluk şuurunu kuşanmak ve teslimiyeti yeniden hatırlamak olduğunu dile getirdi.

İBRAHİMÎ BİLİNCE ORTAKLAR

Hacca gidemeyen Müslümanların da bu manevi iklimden mahrum kalmadığını söyleyen Palabıyık, bulundukları yerlerde kurban kesen müminlerin İbrahimî bilince ortak olduklarını ve hacdaki Müslümanların manevi coşkusuna kalben iştirak ettiklerini belirtti. Günümüzdeki kota ve kura sistemleri nedeniyle hacca gidememenin gönüllerde bir mahzunluk yarattığını kabul eden Palabıyık, İslam dininde niyetin değerinin çok büyük olduğunu ifade ederek, samimi bir arzuyla müracaat eden ancak iradesi dışında gidemeyenlerin niyetinin Allah katında zayi olmayacağını vurguladı. Allah’ın kullarını ancak güç yetirebildikleri şeylerden sorumlu tuttuğunun altını çizdi.