Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme!
Hande Çinkitaş cinayetinde müebbet hapis cezası kesinleşen baba Nezih Çinkitaş için tutuklama kararı çıkarıldı. Baba Çinkitaş, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kadıköy'de bulunan evinde başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş davasında baba Nezih Çinkitaş için tutuklama kararı çıkarıldı. Katil baba Çinkitaş, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kararın kesinleşmesinin ardından Nezih Çinkitaş, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İKİSİ DE BERAAT ETMİŞTİ
Olaydan 19 yıl sonra yani 2020’de olay yerinde elde edilen bulgular Adli Tıp Kuruma’na yeniden gönderildi. Yapılan incelemede olayda kullanılan bıçakta, baba Nezih Çinkitaş’ın yoğun DNA’sı bulundu. Çelişkili ifadeler ve HTS kayıtlarının ardından düzenlenen operasyonla baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş gözaltına alınmıştı.
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Hande Çinkitaş’ın babası Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında yeterli kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmişti.