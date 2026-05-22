Geçmeyen baş ağrısına karşı alabileceğiniz 5 basit önlem! 1 fincan yetiyor: İşte baş ağrısı için o doğal öneriler

2. GERGİNLİĞİ ERİTEN: PAPATYA VE MELİSA KARIŞIMI Kronik baş ağrılarının en büyük tetikçilerinden biri strestir. Stres ve kaygı kaynaklı (gerilim tipi) baş ağrılarında, sinir sistemini yatıştırıcı etkisi olan papatya ve melisa çayı mükemmel bir kombinasyondur. Kasları gevşetir, zihni sakinleştirir ve ağrının oluşturduğu o sıkışma hissini hafifletir. NE ZAMAN İÇİLMELİ? Özellikle akşam saatlerinde veya ağrının başladığını hissettiğiniz ilk anlarda 1 fincan tüketmek, atağın büyümesini engelleyebilir. 3. FERAHLATICI GÜÇ: NANE ÇAYI VE MENTOL ETKİSİ Nane, içeriğindeki yüksek mentol sayesinde damarları rahatlatma ve kan akışını düzenleme özelliğine sahiptir. Sinüzit kaynaklı veya zonklayıcı baş ağrılarında, taze veya kuru nane yapraklarıyla demlenmiş bir çay içmek tıkanıklıkları açar ve başa giden oksijen miktarını artırarak rahatlama sağlar. Ekstra İpucu: Nane çayınızı yudumlarken bardağın buharını burnunuzdan derin derin içinize çekmek, sinüs ağrılarınıza da anında iyi gelecektir. 4. GİZLİ KAHRAMAN: SU (VE ELEKTROLİT TAKVİYESİ) Vücudun susuz kalması (dehidrasyon), kronik baş ağrılarının en sinsi ve en yaygın sebebidir. Bazen içtiğiniz hiçbir çay işe yaramaz çünkü vücut sadece su istiyordur. Başınızın ağrımaya başladığı an, aslında vücudunuzun alarm sistemidir.