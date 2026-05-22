CHP “mutlak butlan” sonrası 4 parçaya bölündü! Abdülkadir Selvi’den çarpıcı açıklamalar

Yargı tescilledi: “Kurultay hükümsüz”

Mahkeme, kurultay sürecinde delege iradesinin para, iş vaadi ve menfaat ilişkileriyle "fesada uğratıldığına" hükmederek 38. Olağan Kurultay’ı yapıldığı tarihten itibaren iptal etti. Bu kararla birlikte sadece Özgür Özel yönetimi değil, kurultay sonrası alınan tüm kararlar ve İstanbul İl Kongresi de "hükümsüz" sayıldı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetim organlarının, karar kesinleşene kadar göreve iade edilmesi, parti içinde yeni bir dönemin, belki de kırılmanın habercisi oldu.

CHP dört parçaya bölündü?

Abdulkadir Selvi, kararın ardından CHP'de oluşan yeni yapıyı ve bölünme riskini dört başlıkta analiz etti:

İmamoğlu ve Özel Bloğu: Kılıçdaroğlu’na karşı birleşen bu kanat, vekil desteği ve yönetim gücünü elinde tutmaya çalışıyor. Ancak Selvi’ye göre, İmamoğlu kendi etkisinin geri plana düşmesinden dolayı Özgür Özel yönetimine karşı huzursuz. Özgür Özel’ciler: Yargı kararını “darbe” söylemiyle karşılayarak bir güç gösterisine girişseler de, kurultay sürecindeki şaibeler üzerlerinde bir ağırlık oluşturuyor. Kılıçdaroğlu’cular: “Arınma” çağrısıyla parti içindeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarından rahatsız olan tabanın sesi haline geldiler. 23 milletvekilinin desteğiyle Kılıçdaroğlu, yeniden merkezde yerini aldı. Ağır Abiler: Partinin kıdemli isimleri, bir yanda "bölünme" korkusunu dile getirirken diğer yanda parti içindeki etik kirlenmeye dair arınma zorunluluğunun kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

“Havlucu” krizinden “sıfırlayıcı” dosyasına

CHP içinde süregelen bu krizin sadece liderlik değil, etik bir kriz olduğunu savunan Selvi, Özgür Özel’in tepki çeken “otel odası” çıkışını eleştirdi. Selvi, parti içinde patlak veren ve “havlucu” olarak anılan skandalın yanı sıra, fuhuşa aracılık etmekten tutuklanan Turgut Koç’un CHP’li belediyelerle olan karanlık ilişkilerine dikkat çekti. Koç’un Çankaya Belediyesi ile olan yazışmalarının ortaya çıkması, partide “kimin sıfırlayıcısı?” sorusunun etrafında büyük bir panik yarattı.

CHP’de yeni bir yol ayrımı

Sencer Solakoğlu gibi isimlerin Kılıçdaroğlu’na yönelik sert ve seviyesiz çıkışlarına parti tabanından gelen tepkiler, CHP içindeki "bölünme" sinyallerini daha da güçlendiriyor. Selvi, yazısını şu kritik soruyla bitiriyor: “CHP açısından yeni bir mağduriyet hikâyesi mi yazılacak, yoksa parti kendi içinde parçalanarak mı dağılacak?”

Yargıtay temyiz sürecinin beklendiği bu kritik günlerde, CHP’nin bu ağır hukuki yükü ve iç çatışmaları nasıl yöneteceği, Türk siyasetinin önümüzdeki dönemine yön verecek temel faktör olacak.