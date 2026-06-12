Özgür Özel yeni parti hazırlığını hızlandırdı! CHP'de kopuş derinleşiyor

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan krizi mercek altına aldı. Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibi arasındaki gerilimin kritik bir aşamaya ulaştığını belirterek, yaşanan son gelişmelerin CHP'nin geleceği açısından belirleyici olacağını ifade etti.

İMAMOĞLU'NUN "DİRENİŞ" ÇIKIŞI

Selvi'nin aktardığına göre, Özgür Özel'in MYK toplantısı sürerken Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den yaptığı "direniş" çağrısı sürecin seyrini etkiledi. Meclis'te Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında sağlanan uzlaşının da İmamoğlu'nun devreye girmesiyle bozulduğu öne sürüldü.

PM'DEN İSTİFALAR KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Selvi, başlangıçta Özgür Özel'in Parti Meclisi'nden istifa seçeneğine sıcak bakmadığını, PM içerisinde mücadele ederek olağanüstü kurultay kararı çıkarmayı hedeflediğini yazdı. Ancak daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle Parti Meclisi üyelerinin istifa kararı aldığı ve 28 kişinin görevinden ayrıldığı belirtildi.

Yazıda, bu hamlenin CHP içinde "partiyi Kılıçdaroğlu'na bırakmak" anlamına geldiği yönünde eleştiriler yapıldığı da aktarıldı.

YENİ PARTİ FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Abdulkadir Selvi'nin yazısındaki en dikkat çekici değerlendirme ise yeni parti iddiası oldu. Selvi, Özgür Özel ve ekibinin CHP'de siyasi alanın daraldığını düşünmeye başladığını ve bu nedenle yeni parti seçeneğini öne çıkardığını ifade etti.

Yazıda, Özgür Özel'in bazı isimlerle temasa geçtiği ve yeni oluşum için nabız yokladığı öne sürülürken, daha önce DSP, DP ve Genç Parti gibi mevcut partiler üzerinden yürütülen arayışlardan sonuç alınamadığı belirtildi.

MECLİS'TE BAŞARIR VE GÜNAYDIN KRİZİ

Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı sıfatıyla TBMM Başkanlığı'na yazı göndererek Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği görevlerinin sona erdiğini bildirdiğini aktardı.

Başarır ve Günaydın'ın kararı tanımadıklarını açıklamalarına rağmen, sürecin CHP ile TBMM Başkanlığı arasında yeni bir tartışma başlığı oluşturduğu ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU: "ELİMİ UZATIYORUM"

Yazıya göre Parti Meclisi toplantısında bazı üyeler kurultay talebini gündeme getirirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay takviminin açıklanacağını söylediği belirtildi.

Selvi'nin aktardığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu, parti içindeki bölünme endişelerine ilişkin olarak, "Elimi uzatıyorum ama arkadaşlar elimi itiyor" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca başından beri diyalog arayışı içinde olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Abdulkadir Selvi, CHP'de yaşanan son gelişmelerin parti içi güç mücadelesini yeni bir aşamaya taşıdığını belirterek, gözlerin hem kurultay sürecine hem de Özgür Özel cephesinden gelebilecek olası yeni parti hamlelerine çevrildiğini ifade etti.