  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den İsrail'e silah ambargosu açıklaması! Başka ne beklenirdi ki...

Yusuf Türel'in vefatı (Hukukçu)

30 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Bu açıklama Ankara'yı sallar! İsmail Saymaz 'O isim cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor' diyerek duyurdu

Cihat Yaycı isim vererek en sonunda fena patladı: Bu kimin sözcüsü acaba?

Kamuoyunda sitem var! "Ali Koç, iki polis müdürünü görevinden ettirdi"

F-16 savaş uçağı düşürüldü! İşte şimdi ortalık karışacak

Alman devi "Türkiye'ye taşınıyoruz" diyerek duyurdu! İşte bu çok büyük sürpriz oldu

"Türkiye, S-400'leri Pakistan veya Hindistan'a verecek" diyorlardı! Ve Ankara sessizliğini bozdu

400 yıllık dev şirket iflas etti! 'Artık sipariş gelmiyor, işi bırakıyoruz' diyerek duyurdular
Siyaset Özgür Özel vekil yapar artık: Kemalistlerin kanaat önderi Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi
Siyaset

Özgür Özel vekil yapar artık: Kemalistlerin kanaat önderi Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2024-08-30 10:06:00 -
Özgür Özel vekil yapar artık: Kemalistlerin kanaat önderi Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

İzmir'de sokak röportajında millete ve devlet büyüklerine ettiği hakaretler sebebiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.

İzmir'de sokak röportajında millete ve devlet büyüklerine ettiği hakaretler sebebiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.

Özgür Özel Kayserilioğl'nu cezaevinde ziyaret etmiş, seküler-kemalist çevrede bahsi geçen küfürbaz kadın kahraman gibi lanse edilmişti.
Çürük bir ideolojinin de kahramanı böyle bir şey olur herhalde diyerek müslümanlar bu durumla alay etmişti.

Tahliye olan Kayserilioğlu artık CHP ya da HDP'den milletvekili olur mu sorusu akıllara geldi.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bat b

Batsın lan böyle adalet, bu hala İktidar'ın muktedir olamadığı hali yazık biz niye uğraşıyoruz neyin peşinden gidiyoruz pısırık milletvekilleri birkaç tanesi hariç sessiz bir teşkilat, gençlik ve kadın kolları hepsi makam ve mevki peşinde benim iktidar'a yönelik hiçbir umudum yok yazık olacak bu ülke için çalışan emek alınteri döken birkaç insana müslüman bu kadar aciz, korkak ve şahsi menfaat uğruna yaşarsa yazık bu ülkeye ülkeyi putperest, saldırgan insanlıktan muzdarip bir sisteme terk edelim

Abdulla

Atatürke küfredenler hapse girmiyor bile. Dilruba kardeşime geçmiş olsun, umarım CHP ona hemen iyi bir belediyede iş verir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23