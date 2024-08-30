Özgür Özel vekil yapar artık: Kemalistlerin kanaat önderi Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

İzmir'de sokak röportajında millete ve devlet büyüklerine ettiği hakaretler sebebiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.

Özgür Özel Kayserilioğl'nu cezaevinde ziyaret etmiş, seküler-kemalist çevrede bahsi geçen küfürbaz kadın kahraman gibi lanse edilmişti.

Çürük bir ideolojinin de kahramanı böyle bir şey olur herhalde diyerek müslümanlar bu durumla alay etmişti.

Tahliye olan Kayserilioğlu artık CHP ya da HDP'den milletvekili olur mu sorusu akıllara geldi.