Özgür Özel ve avanesini rakamlar da utandırmadı! CHP yine yalancı çıktı

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Bütçe görüşmelerinde ‘et ve çiğ süt üretiminin düştüğü, hayvancılığın öldüğü’ yaygarasını koparan CHP’yi veriler yalanladı. Öyle ki verim karkasta yüzde 2 artarak 292 kilograma, sütte yüzde 10 artarak 3 bin 330 litreye çıktı. Üretim kırmızı ette 2 milyon ton seviyesinde iken çiğ sütte 22 milyon tonu aştı. Çiğ süt üretimi 2023’te 21 milyon 481 bin ton iken 2024’te 22 milyon 400 bin tona ulaştı. 2025’in rekorla kapatılması ihtimali de güçlendi. Bu yıl çiğ süt üretiminin 23 milyon 500 bin tonu geçmesi kuvvetle muhtemel hâle geldi. CHP ve medyasının “Süt inekleri kesiliyor, üretim eriyor” palavrasını ise rakamlar çürüttü. Üreticilerce paylaşılan rakamlara göre 2024’te 11 milyon 287 bin 414 ton inek sütü toplandı. 2025 için sevindiren haber geldi. İlk 9 ayda toplanan inek sütü miktarı 8 milyon 543 bin ton oldu. Böylelikle 2024’ün aynı döneminde 8 milyon 514 bin tona olan toplanan inek sütü miktarı geçildi.

Hayvancılıkta iyi bir efor yakalandı. Hayvan varlığı büyükbaşta 17 milyonu, küçükbaşta 55 milyonu buldu. Su ürünleri üretimi 23 yılda 9 kat artarak 577 bin tona yükseldi. Bu tablo, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve avanesini üzdü.

Türkiye’nin dünyayı doyurduğunu, hayvancılıkta ilerleme kaydedildiğini görmezden gelerek bütçe görüşmelerini yalanlarla gölgelemeye çalışan Özel’in yardakçılarına ve fonladığı kalemlere tepki sel oldu.

Büyükbaş ve küçükbaş adedinin giderek artması gibi tarımsal üretimin 74 milyar dolara dayanmasına kör kalanlara “Pes” diyen ekonomistler, rakamları eğip bükmenin anlamı olmadığını vurguladılar. Et ve süt üretiminde, hayvan varlığında sorun olmadığının altını çizdiler. CHP ve medyasına “Üfürmeyin. Akılları bulandırma girişimlerini terk edin. Hiç anlamadığınız hayvancılıkla ilgili boş veriler ve iddialar paylaşarak kendinizi komik duruma düşürmeyin” diye seslendiler.

“ABARTIYA KAÇMANIN ANLAMI YOK”

Akit’e konuşan İktisatçı Dr. İsmail Çapak, şunları söyledi: “CHP ve şürekâsının abartıları da yalanları da yaygaraları da bitmiyor. Bunlardan birine daha şahit oluyoruz. Görüyoruz ki CHP ve medyasınca hayvancılıkta tablonun vahim olduğu algısı yayılıyor. Şuurlu olarak bardağın boş yanı sunuluyor. Devamlı kırmızı et ve çiğ süt üretiminde gerileme olduğu iddia ediliyor. CHP ve medyasından başka bir tavır takınmayacağı muhakkak. Üzücü. Ancak anlaşılan o ki CHP ve medyası, ödevini ihmal etmiş. Araştırma yapmamış. Üretim miktarlarını, verim oranlarını incelememiş. Kırmızı et ve çiğ süt üretimiyle ilgili açıklamaları takip etmemiş, bültenleri okumamış. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. O CHP ve medyası ki hâlen buğday ithalatından yakınıyor. Ara ara ‘Anadolu’da bol olan buğday neden dışarıdan alınıyor’ sorusunu soruyor. Dünyaya makarna ihraç etmek ve ülkenin gelirine gelir eklemek için buğday ithalatına gittiğimizi anlamıyor. Ukrayna ve Rusya’dan alınan buğdayın ekonomiye kuvvet kattığını itiraf etmiyor.

İşte bu nedenle algı oyunlarına, abartılara, köpürtülere, rakamları eğip bükmelere gerek yok.

Kaynak: Yeniakit