Özgür Özel ve 11 milletvekili hakkında fezleke! Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu
CHP Lideri Özgür Özel ve 11 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi.
TBMM Başkanlığına aralarında Özgür Özel'in de olduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat.
Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
