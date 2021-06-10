Özgür Özel TİP'li Şık'ın skandal sözlerini savundu! 'Bir milletvekili görüşlerini açıklayabilir'

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CHP'li Özgür Özel, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın "Bu devlet katil. Ve evet bu devleti yıkmamız gerekiyor." şeklindeki skandal sözlerini TBMM kürsüsünde savundu. Özel, "Ne kadar katılmazsanız katılmayın, milletvekilleri milletten aldıkları yetki ve görev gereğince görüşlerini ifade ederler." dedi.

'Ne kadar katılmazsanız, katılmayın...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan Özel, "Türkiye İşçi Partisi Milletvekili sayın Ahmet Şık'ın bir televizyon programındaki açıklamalarından sonra, dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Grup toplantısında, kendisine karşı kullanılan ifadeleri son derece endişe verici buluyoruz. Ne kadar katılmazsanız katılmayın, milletvekilleri milletten aldıkları yetki ve görev gereğince görüşlerini ifade ederler." ifadelerini kullandı.

'Ahmet Şık'ın başına bir şey gelirse...'

CHP'li Özel, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir başka siyasi partinin genel başkanının, bir milletvekiline 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti dediğin gibi olsaydı, senin yerin TBMM değil mezarlık olurdu' gibi ağzına alanı bile utandıran son derece endişe verici ifadeleri olmuştur. Bundan sonraki Ahmet Şık'a yönelebilecek her türlü fiziki saldırı, Ahmet Şık'ın başına gelebilecek herşey bu ifadeleri kullananları, bu ifadelerin sahiplerini sorumluluk altına alacaktır."

Devlet Bahçeli ne demişti?

"TİP'li bir milletvekilinin 'Bu devlet katil. Bu devleti yıkmamız gerekiyor. Evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil bir devlettir' iftiraları karşısında ne yapacağız? Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp, doğruca adalete teslim etmeyecek miyiz? Böyle bir alçak TBMM'de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete 'katil' diyen bu soysuz, devletin her imkanından istifade ediyor. Hazinesinden maaşını alıyor. HDP'lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti 'katil' olsaydı, bugün bulunduğun yer TBMM değil, mezarlık olurdu."