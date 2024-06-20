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Siyaset Özgür Özel söz verdi! 'Genel seçimde iktidar olamazsak istifa edeceğim'
Siyaset

Özgür Özel söz verdi! 'Genel seçimde iktidar olamazsak istifa edeceğim'

Yeniakit Publisher
2024-06-20 02:51:00 - 2024-06-20 02:53:41
Özgür Özel söz verdi! 'Genel seçimde iktidar olamazsak istifa edeceğim'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'a konuk oldu.

Çağlayan Özgür Özel'e, siyasete girerken bir gün CHP'nin genel başkanı olma hedefi bulunup bulunmadığı sordu.

Özel, strateji belirleyen bir siyasi tutumu olmadığını, ne iş yaparsa onu iyi yapmaya çalıştığını söyledi.

Özgür Özel, "Genel başkanlığa aday olmaya karar verdiğim süreç, bir travmadan sonra yaşanan özel bir süreç. Genel başkanlık hedefiyle yanıp tutuşmuyordum." dedi.

Özel, seçimde kaybettiği gün istifa edeceğinin sözünü verdi:

"İlk genel seçimler olacak. O genel seçimde parti birinci parti olmazsa, iktidar olmazsa genel başkanlığı bırakıyorum."
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