Özgür Özel ile İmamoğlu, İzmir ve İstanbul için birbirlerine girdiler!

CHP'de şimdi de kardeş kavgası yaşandı. Kurultayda el ele vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden, her fırsatta birbirlerine 'Kardeşimdir' diyen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında aday savaşı çıktı. İddiaya göre ikili, İzmir ve Şişli adayları konusunda anlaşmazlık yaşadı. Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi için Özlem Çerçioğlu'na söz verince ortalık karıştı. aHaber'in canlı yayınına katılan Zafer Şahin, CHP'deki aday kavgasını anlattı: Kaset kumpasında adı geçen ismi…

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz de kavga da bitmek bilmedi. Seçimin ardından değişim isteyen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta devirdi.

CHP'NİN 'EŞ BAŞKANI' ÖZGÜR ÖZEL

Kurultayda yeni genel başkan seçilen Özgür Özel için ittifak ortakları bile 'eş başkan' dedi. Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kendi başına aday bile belirleyemedi.

Gazeteci Zafer Şahin'in iddiasına göre Özgür Özel ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında ipler gerildi. Zafer Şahin, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında İzmir adayı nedeniyle kriz yaşandığını iddia etti.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA İZMİR SÖZÜ

Öyle ki Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi için Özlem Çerçioğlu'na söz verdi. Ancak Ekrem İmamoğlu Buğra Gökçe'nin aday gösterilmesini istedi. İki isim arasında bir başka çekişmenin adresi ise Şişli'ydi...

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İNCE'NİN KASET KUMPASINDAKİ İSME KIYAK!

İmamoğlu, Şişli'de Resul Emrah Şahan'ı aday yapmak istedi. Bu ismin yanına bir de belediye meclis üyesi olarak Ozan Özgür Doğru'yu eklemek isteyince ikilinin arası gerildi. Çünkü Ozan Özgür Doğru, Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpasında aktif rol oynayan isimlerden biriydi!

ÖZEL VE İMAMOĞLU ARASINDA ADAY KRİZİ

İddialarına devam eden Zafer Şahin, "Mesela İzmir adayını açıklamadılar. Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na İzmir sözü vermiş. Ekrem İmamoğlu ise oraya kendi genel sekreterini gönderdi. İzmirliler duruma isyan ediyor. Mesela İstanbul'dan da örnek vereyim. Şişli'de Resul Emrah Şahan.

İmamoğlu'nun en önemli adamlarından biri. Bunu aday yapmak istiyor. Bunun yanına bir de belediye meclis üyesi Ozan Özgür Doğru. Peki, bu kim? Muharrem İnce'ye seçimden önce kurulan kaset kumpasında rol aldığı iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan muhtemelen yargılaması devam eden kişi.

Çok enteresan. İstanbul Şişli'ye aday atıyorsun, İzmir'e bunu yapıyorsun. Sonra diyorsun ki CHP'nin genel başkanı Özgür Özel. Muharrem İnce'ye kaset kumpası kuran isimlerin Şişli'den meclis üyesi yapılmak istenmesi normal şeyler mi?" dedi.