Özgür Özel için kritik soru: Ya o kitabı okuduysa?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bekçilere örnek olarak Orhan Kemal'in "Bekçi Murtaza"sını gösterdi. Bunun üzerine Gazeteci Yazar Melih Altınok, bugün yayınlanan yazısında Özgür Özel için kritik bir soru sordu.

İşte Altınok'un "Ya Özgür Özel Bekçi Murtaza’yı okuduysa?.." başlıklı o yazısı:

"İktidar çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasını eskiden olduğu gibi hayata geçirmek için epeydir çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde ilgili kanun teklifinin maddeleri Meclis'ten geçti.

Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan CHP'nin Grup Başkanvekillerinden Özgür Özel de Meclis'te yaptığı konuşmada bekçilere bir tavsiyede bulunmuş:

"Bekçi kardeşlerimize bir tek şey söylüyoruz: Orhan Kemal'in 'Murtaza'sındaki gibi bir bekçi olun, mahallenin bekçisi olun! Birileri bekçiyi tekçi yapmak istiyor, tekçi olmayın! Olmayın ki bu milletin gönlündeki bekçinin yeri değişmesin!"

Dün bu sözleri nedeniyle Twitter'da herkes Özel'e yükleniyordu.

Haksız da sayılmazlar.

Zira Murtaza, göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçilerimizin örnek alacağı bir karakter değil.

Aslına bakarsanız Murtaza, Özgür Bey'in sandığı bekçilerden bile değil. Geceleri, pamuk fabrikasını bekleyen bir Rumeli göçmeni Murtaza.

Ortalıkta "Gördüm kurs, aldım çok sıkı terbiye ve disiplin amirlerimden, görseydin kurs, alsaydın amirlerinden çok sıkı disiplin konuşmazdın büle cayıl cayıl" diyerek ortalıkta gezinen Murtaza için dünya kurallardan ibaret...

Kendi kızını iş başında uyuyor, fabrika kurallarını çiğniyor diye döverek öldürecek kadar!

Gençler "Okumadığınız kitaptan örnek verirseniz böyle olur işte" diyerek CHP'li siyasetçiyi tiye alıyorlardı.

Keşke sorun Özel'in Bekçi Murtaza'yı okumaması olsa...

Sorun bu kadarla sınırlı kalsa, en fazla entelektüel görünmek isteyen bir siyasetçinin çuvallaması der geçer, üzerine yazı da yazmazdım.

Ama beni kaygılandıran Özel'in kitabı okumuş olma ihtimali... Ya da Müjdat Gezen'in oynadığı "Bekçi Murtaza" filmini izlemiş olması.

Evet, Özel'in Twitter'da tercüme edecek kadar beğendiği konuşmasından Bekçi Murtaza'yı sevdiği, benimsediği anlaşılıyor.

Belki de Murtaza'nın taş kafalılığını, laf anlamazlığını fabrika patronuna değil kurallara bağlılığından kaynaklandığını düşündüğü için örnek gösteriyordur bekçilere.

Sosyal demokrat olduğunu söyleyen bir partinin yöneticisi için bundan daha fenası olabilir mi?

Hazır konu kitaplardan açılmışken bu bir fırsat olsun.

Göreve başlayan bekçilerimiz Orhan Kemal'in Bekçi Murtaza'sını mutlaka okusunlar.

Görevlerini yaparken kanunlar ve gerçek hayat arasındaki dengeyi insani bir şekilde nasıl tutturacaklarına dair kitaptan çok şey öğreneceklerine eminim. Zira bir kanun adamı için temel mesele kuralların insanların daha iyi yaşamaları için koyulduğunu anlamaktır. İnsanın kurallar için yaşayan canlılar olduğu kabulüyle yola çıkıldığında sonucun daima 'tekçilik'e varacağını fark etmektir.

Özel çıkıp konuya bir açıklık getirirse çok sevineceğim.

Evet, Özgür Bey alıntılama yaptığınız kitabı okudunuz mu okumadınız mı?.."