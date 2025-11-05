  • İSTANBUL
Gündem Özgür Özel hakkında flaş gelişme:  'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma kararı verildi
Gündem

Özgür Özel hakkında flaş gelişme:  'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma kararı verildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel hakkında flaş gelişme:  'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma kararı verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ümraniye mitingindeki konuşmasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Ümraniye'deki konuşmasında "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" şeklindeki açıklamasının ardından, Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret 've 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. 

10
Yorumlar

Polis taşlatan tipitip

Kaçışın yok özgür eninde sonunda Silivriye gideceksin.

Aysel git

İyi olacak gereken bu idi...
