Özgür Özel erken seçim çalışmaları için Avrupa’ya gidecek! Önce icazet sonra kaos

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısının açık desteğiyle yerel seçimlerden birinci çıkan CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel’in fitilini ateşlediği “erken seçim” tartışması ve devamında planladıkları karanlık senaryonun arka planı netleşmeye başladı. Her fırsatta “erken seçim istemediğini’ belirttiği halde önceki gün 180 derecelik bir çarkla “haftaya erken seçim” istemeye başlayan Özel’in zaman ayarlı sözlerinin ardından da emperyalist Batı çıktı. Ele geçirdikleri belediyeleri yandaş arpalığına çeviren ve personel maaşlarını bile ödeyemez hale getiren CHP, sözde ülkedeki ekonomik sorunları bahane ederek halkı sokağa dökmeye hazırlanıyor. Toplumu kışkırtıp hükümeti seçime zorlamak için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte “emekli mitingleri”, “asgari ücret mitingleri” ve “geçinemeyenler mitingleri” düzenlemeye hazırlanan Özel’in ilk iş olarak, kirli propagandayı yurt dışında başlatacağı, CHP Genel Merkezince organize edilen sözde yurt dışı seçmen çalıştaylarına Özel ile İmamoğlu’nun birlikte katılacağı öğrenildi.

Senaryonun arka plânı netleşiyor

Konuyla ilgili akit’e konuşan Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, şunları söyledi: “CHP batı güdümlü kaos planı mı hazırlıyor? CHP, PKK terör örgütünün siyasi kolları ile ‘kent uzlaşısı’ adı altında birçok yerde ve yerel seçim ortaklığı yapmıştı. Seçimlerden sonra toplama oylarla ‘birinci olduk’ algısına başlayan CHP, kazandığı belediyelerde ise personel maaşlarını dahi ödeyemez duruma geldi. Bu durumdan sıyrılmak için ekonominin kötü olduğunu ileri sürüp, sundukları her hizmete üst üste zam yaparak halkın hükümete tepki vermesi için ilk hamlesini yaptı. Şimdi ikinci hamlelerini denemeye başlayacaklar. Özgür Özel’in ‘erken seçim’ çıkışının da bu planın bir parçası olduğu, arka planında ise emperyalist batının olduğu anlaşılıyor. Özel’in, Ekrem İmamoğlu ile yurt dışına çıkışı da batıdan icazet alıp, kirli senaryoyu devreye sokacaklarını gösteriyor.”

CHP millî güvenlik meselesidir

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat ise şu görüşleri aktardı: “Üstad Necip Fazıl'ın, CHP ile alakalı muhteşem bir tesbiti vardır; ‘CHP bir parti değil, Türk’e dinini, dilini, özünü kaybettirmeye memur bir katliam müessesidir!’ Kurulduğu günden beri halkına karşı her türlü hain yapılanmanın içinde yer almış bir zihniyetten bahsediyoruz. Darbecilerin ve terör örgütlerinin himayecisi CHP, ülkemizin milli güvenlık meselesidir. Çünkü hiçbir zaman yerli ve milli olamadı. Hiçbir zaman Hak ve halk için iyi bir şey istemedi. Gazze'de yaşanan ‘İYİ’ ve ‘KÖTÜ’nün savaşında bile tarafını ‘KÖTÜ’lerden yana belirleyen CHP, Batı'nın tezgahladığı yeni kaos planında yine gönüllü olarak görev alıyor. Kendisine verilen talimat gereği ellerinden geleni yaparak muhtemel bir işgal planına zemin hazırlıyorlar. CHP'nin İsrail ve taşeronları olan TÜSİAD, PKK, FETÖ’den bir farkı yoktur.”

Özgür Özel evdeki bulgurdan da olur

SAD Araştırma Başkanı Araştırmacı Yazar Sadullah Özcan da CHP’nin erken seçim çıkışıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Vaktinden önce bir seçim Türkiye’nin çevresinde yaşadığı savaş ortamı nedeniyle ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturur. Kaldı ki CHP’nin böyle bir talebi, Ekrem İmamoğlu ve diğer potansiyel isimlerin ön plana çıkmasına ve Özgür Özel’in lider olarak kendisini ispatlama fırsatını kaçırmasına neden olur. İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ismi öne çıkarken Özel’in Genel Başkanlığı tartışılır hale gelir. Kaldı ki, CHP yerel seçimlerde elde ettiği başarıya da kanmamalı. Toplumsal yapıda özellikle merkez ve merkez sağda oluşan arayışın yerini doldurmaya gayret etmelidir. Aksi takdirde eski haline geri döner.”

CHP demek: Kriz, kaos ve takoz demektir

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran ise şunları söyledi: “CHP yine şaşırtmadı. CHP’nin asli görevi, bu ülkenin önüne takoz olmak, kriz, kaos çıkarmak, iç huzuru ve barışı dinamitlemektir. Özgür Özel’in kısa bir süre önce toplumsal uzlaşıdan, siyasette normalleşmeden, yapıcı muhalefetten bahsetmesi, toplum tarafından olumlu karşılanmıştı. Ancak, CHP yine bildiğimiz CHP olduğunu ortaya koydu. Türkiye bir hukuk devletidir. Yerel ve genel seçimlerin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı yasalarla belirlenmiştir. DEM/PKK’nın desteği ile kazanılan üç beş fazladan belediyenin arkasına saklanıp, erken seçim çağrısı yapmaktaki asıl amaç, Türkiye düşmanlarının Suriye, Irak, Libya, Karabağ, Mavi Vatan gibi milli politikalarımızı akamete uğratmak, Gazze konusundaki duruşumuzu bozmak, buralarda siyonist ve küresel çetelere yeniden alan açmaktır. Bunların bu ülke adına hiçbir dertleri tasaları yok. Asıl amaçları dışarıdaki efendilerine hizmet. Bu necip millet, oynanan oyunun farkındadır. 31 Mart’ta aldıkları cüzi bir farkı bahane ederek böyle bir eyleme kalkışmaları, asla istedikleri sonucu vermeyecek. Bunlar defalarca Osmanlı tokadını yediler ancak akıllanmadılar. Dileğimiz, nasıl bir oyuna alet olduklarını en kısa zamanda fark edip bu yanlışlarından bir an önce dönmeleridir.”

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