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Gündem Özgür Özel, Bahçeli ile görüşecek
Gündem

Özgür Özel, Bahçeli ile görüşecek

Yeniakit Publisher
2024-05-06 19:06:00 -
Özgür Özel, Bahçeli ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, yarın saat 12.00'de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Kaynak: AA

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