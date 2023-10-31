“Özgür Kudüs” temalı İzci Kampı yapıldı

Kutsal Mekanlar (Mekke, Medine ve Kudüs), Kudüs’ün Manevi Boyutu ve Dünden Bugüne Filistin gibi konularla birlikte Filistin/Kudüs marş ve şiirlerinin de olduğu eğitim istasyonlarında ayrıca ok atma, temel izcilik becerileri ve izci oyunları ile izciler hem verimli hem de aksiyonlu bir kamp geçirdi. Filistin ve Kudüs ile ilgili resimlerin de sergilendiği “Özgür Kudüs” İzci Kampına, Sakider ve Atikder Kulüp izcileri ile birlikte Sarıçam Orhangazi İHO İzciler ve (Yüreğir) Hakkı Polat Kız AİHL İzcileri ile Sevim Tekin And. Lisesi İzcileri katıldı.

İHH Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan ve Adana Müftülüğü Manevi Danışmanı İdris Polat’ın yanı sıra çok sayıda eğitimci ve liderin destek verdiği kampta, erkek yan kampı Selahaddin Eyyubi ve kız yan kampı ise Meryem Ebu Nacma olarak isimlendirilirken, kamp boyunca Filistin temalı ezgi ve marşlar söyleyen izciler, kamp ateşi faaliyetin de temaya uygun olarak tiyatro ve müzik etkinlikleri sunumu yaptılar. Mıntıka temizliği de yapan izcilere, kamp hatırası olarak üzerinde “2023 Özgür Kudüs” yazan ve Kubbetüs Sahra’nın fotoğrafının olduğu izci fuları ve Filistin’de Bir Gün isimli kitap hediye edildi.



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