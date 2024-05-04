Özgür ile Kemal’in ne konuştuğu belli oldu!

CHP lideri Özgür Özel, Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özel, dün Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi konuştuklarını söyledi.

Özel şunları söyledi:

“Genel Başkanımızla hem çok faydalı hem de bugüne kadar en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik. İki taraf da kazanan tarafta sonuçta. CHP kazanınca mevcut genel başkanı da bir önceki genel başkanı da keyifleniyor.

Çok keyifli bir sohbet oldu. Hem Sayın Meclis Başkanı ile hem de Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmeyle ilgili kendisine bilgi verdim.

Detayların önemli bir kısmını paylaştım, kendisinin görüşlerini aldım. O Twitter meselesiyle ilgili ben onu hiç üstüme almamıştım almamakla doğru yapmışım. Sayın Genel Başkanı telefonla aradığımda görüşmeyle ilgili zaten bunu önerilerde bulundu. 'Şu söylenebilir, şunu söylerlerse bunu hatırlatmayı unutmazsak iyi olur' dediğine göre, görüşmeyi yanlış bulmuyor. Yoksa 'Benim söyleyecek bir sözüm yok ne gidiyorsunuz?' derdi.

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Genel Başkanlar her tweeti üstüne almazlar. İkincisi, dün de kendisiyle yaptığım görüşmenin değerlendirmesinde kendisinin son derece yapıcı, son derece katkı verici, geleceğe dönük, ışık tutucu bir yaklaşımı vardı. O yüzden böyle bir sorun alanımız yok.

Bundan sonra partiyle ilgili, partinin geleceğiyle ilgili partinin iktidara gelmesi ile ilgili umutlarımız var. Çok defa yemek yedik, bu kadar keyifli bir yemek yememiştik.”