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Özgür Gök: "Tasasız bir tatil için yaşanabilecek risklere karşı önlem alın"

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte milyonlarca tatilci, boş kalan evlerinde yaşanabilecek hırsızlık, doğalgaz, elektrik kaçağı, yangın ve su basması gibi risklere karşı da endişe taşıyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
Özgür Gök: "Tasasız bir tatil için yaşanabilecek risklere karşı önlem alın"

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte milyonlarca tatilci, boş kalan evlerinde yaşanabilecek hırsızlık, doğalgaz, elektrik kaçağı, yangın ve su basması gibi risklere karşı da endişe taşıyor. Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, tasasız bir tatil için yaşanabilecek risklere karşı önlem almanın önemine dikkat çekerek, “Fişte unutulan ütü, açık bırakılan ocak veya açık kalan su musluğu gibi riskleri asgariye indirmek elbette mümkün. Ancak alınabilecek her türlü güvenlik önlemine ek olarak alarm sistemi taktırmanız oldukça önemli" dedi.



Kurban Bayramı tatilinin yaklaşması ile birlikte tatilini evinden uzakta geçirecek olan milyonlarca tatilcinin aklı bir yandan da boş bıraktıkları evlerinde kalıyor. Hırsızlık, yangın, su baskını ve gaz kaçağı gibi risklerin en fazla böyle dönemlerde yaşandığına dikkat çekilirken, uzmanlar tatile çıkarken akılların da evlerde kalmaması için birtakım önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.



Güvenlik konusunda çözümler sunan Tepe Güvenlik’in Genel Müdürü Özgür Gök, bayram tatili nedeniyle boşalan şehirlerde ve evlerde önlem alınmasının her zamankinden daha çok önemli hale geldiğini belirterek, "Fişte unutulan ütü, açık bırakılan ocak veya açık kalan su musluğu gibi riskleri asgariye indirmek elbette mümkün. Ancak alınabilecek her türlü güvenlik önlemine ek olarak alarm sistemi taktırmanız oldukça önemli. Çünkü siz tatildeyken alarm sistemi sayesinde evlerinizde meydana gelebilecek her türlü olumsuz olaylara karşı anında müdahale şansınız var. Ayrıca sahip olduğunuz alarm sistemiyle evinizden veya işyerinizden uzakta olsanız da cep telefonunuzdan bu alanları kontrol edebiliyorsunuz. Böylelikle gözünüz arkada kalmadan mutlu bir bayram tatili geçirmeniz mümkün" dedi.



Evlerde yaşanan risklerin başında yangın, su, elektrik ve doğalgaz kaçağı gibi riskler geldiğini, özellikle son zamanlarda sıkça yaşanan yangın konusunda geliştirdikleri çözümlerden bahseden Gök, sistem sayesinde, yangınlara hızlı müdahale ederek olası kayıpların önüne en etkili şekilde geçebildiklerini vurguladı. Bir diğer risk olan gaz kaçağı konusunda ise gaz kaçağı alarm sistemini geliştirdiklerini kaydeden Gök, herhangi bir gaz kaçağı durumunda dedektörlerden gelen sinyallerin alarm izleme merkezine ulaştığını ve merkezin müşterileri arayarak gerekli durumlarda bölgeye kolluk kuvvetlerini yönlendirebildiğini söyledi.


Gök, açık unutulan musluk, atık su borularının geri tepmesi gibi nedenlerle oluşabilecek baskınlara karşı da su baskını alarmı sayesinde anında müdahele edebildiklerini belirtti.



Güvenlik konusunda yanlış alarmların en sık yaşanan şikayetler arasında yer aldığını dile getiren Gök, bu konuda geliştirdikleri sistemi ise şöyle anlattı: "Kamera ve alarm sistemleri entegre çalışan görüntülü alarm seçeneğimiz bulunuyor. Sistem alarm anında olayın videosunu 10 saniye çekerek, sinyalin doğru mu, yanlış mı olduğunu gösteriyor. Kameralı hareket dedektörü erken önlem alma imkânı sağlarken, mobil uygulamayla istenildiği zaman canlı video izlenebiliyor".

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
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