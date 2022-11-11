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Ekonomi Özgür Demirtaş’tan yine felaket tellallığı! Asgari ücret tahminini duyurdu
Ekonomi

Özgür Demirtaş’tan yine felaket tellallığı! Asgari ücret tahminini duyurdu

Türkiye ekonomisine ilişkin sürekli felaket tellallığı yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu kez aynı şeyi merakla beklenen asgari ücret için yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 08:13:00 -
Özgür Demirtaş’tan yine felaket tellallığı! Asgari ücret tahminini duyurdu

2023 asgari ücret zammı şimdiden çok merak edilirken ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş 2023 asgari ücret zammı için öngörüsünü paylaştı. Geçtiğimiz yıl asgari ücret için yüzde 50 oranında zam yapılacak şeklinde öngörüsünü paylaşmıştı.

Milyonlar asgari ücret için ocak 2023 tarihine odaklanıldı. Özgür Demirtaş asgari ücret için ciddi bir zam yapılacağını söyledi.

Özgür Demirtaş sosyal medya platformu Twitter hesabından, “Daha önce 3 kez asgari ücretin artacağını ama Alım gücünün üç ay içinde eriyeceğini yazdım. Çok insan bana karşı çıktı. Ne olduğunu hep beraber yaşadık gördük. Asgari ücret yine ciddi artacak. Ama kısa sürede mal fiyatlarındaki artışla eriyip gidecek. Yine izleyelim, görelim.” dedi.

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