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Gündem Özgür Demirtaş hastalığa yakalandığını duyurdu
Gündem

Özgür Demirtaş hastalığa yakalandığını duyurdu

Çizdiği felaket senaryoları ile vatandaşa ekonomi üzerinden korku pompalamasıyla tanınan Özgür Demirtaş hasta olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 11:15:00 -
Özgür Demirtaş hastalığa yakalandığını duyurdu

Ekonomist Özgür Demirtaş kendi Twiter hesabından çok ağır bir hastalık geçirdiğini açıkladı.

Demirtaş dün hasta olduğunu açıklarken yaşadığı rahatsızlığı “Ciddi hasta oldum. Klasik. Ne zaman 3-4 gün güzel tatil yapıp söylesem hasta oluyorum. Ateş, üşütme, titreme, kas ağrısı (öyle böyle değil) :-(( Cipro, Monurol, voltaren… Ama Henüz ayağa kalkamadım” sözleriyle anlatmıştı.

Özgür Demirtaş’ın bazı doktor takipçileri Demirtaş’ın yaşadığı sıkıntıların koronavirüs bulgusu olduğunu ve PCR testi vermesinin iyi olacağını belirtmişti. Demirtaş ise test yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını belirtti.

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Yorumlar

CEVDETT

O yazılan ilaçlar idrar yolu enfeksiyonunda kullanılır...
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BAscavus

Herkes Allah'ı Tanıyacak daha birşey değil
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