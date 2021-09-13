Özgür Demirtaş hastalığa yakalandığını duyurdu

Ekonomist Özgür Demirtaş kendi Twiter hesabından çok ağır bir hastalık geçirdiğini açıkladı.

Demirtaş dün hasta olduğunu açıklarken yaşadığı rahatsızlığı “Ciddi hasta oldum. Klasik. Ne zaman 3-4 gün güzel tatil yapıp söylesem hasta oluyorum. Ateş, üşütme, titreme, kas ağrısı (öyle böyle değil) :-(( Cipro, Monurol, voltaren… Ama Henüz ayağa kalkamadım” sözleriyle anlatmıştı.

Özgür Demirtaş’ın bazı doktor takipçileri Demirtaş’ın yaşadığı sıkıntıların koronavirüs bulgusu olduğunu ve PCR testi vermesinin iyi olacağını belirtmişti. Demirtaş ise test yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını belirtti.