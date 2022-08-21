Özgür Demirtaş fena yakalandı! Muhaliflerin pohpohladığı 'ekonomist' 'fos' çıktı

Türkiye ekonomisine dair felaket tellallığı yaparak milletin TL'ye olan güvenini sarsan Özgür Demirtaş, gerçekleri söyleyen vatandaşlara sosyal medyada engel basmaya devam ederken ekonomik verilere ilişkin yaptığı değerlendirme de 'fos' çıktı.

Açıklamalarıyla TL'ye güveni sarsıyor

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'in işaret ettiği, açıklamalarıyla TL'ye güveni sarsarak enflasyonun yükselmesine neden olan finans profesörlerinden olan, muhaliflerin gazladığı Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından korku pompalamaya devam ediyor.

AK Parti hükümetine hırsı uğruna TL aleyhine yaptığı açıklamalarla milleti panikleten Demirtaş'ın bir değerlendirmesi daha gerçeklerden uzak çıktı.

'Değersizleşecek' dediği Ruble 10 yılın en yüksek seviyesinde!

Twitter hesabından Demirtaş'ın foyasını ortaya çıkaran Avrupalı Türk Girişimciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Adem Taflan, sözde ekonomisti köşeye sıkıştırdı. Demirtaş'ın, 'Ruble'nin dünyanın en değersiz parası olacağı'na dair sözlerini hatırlatan Taflan, bugün Rus Rublesi'nin 10 yılın en yüksek seviyesini gördüğünü söyleyerek Demirtaş'a şu soruyu yöneltti:

Şimdi soruyorum Savaşta olan Ukrayna’nın kredi notunun yükseltilmesini hangi ekonomik reel verilerle açıklayabilirsiniz

Öte yandan daha önce de kendisini eleştiren vatandaşları engellediği ortaya çıkan Demirtaş'a tepki gösteren Taflan, sözde ekonomistin Avrupa'yla ilgili yalanlarını ortaya çıkarınca kendisini engellediğini belirtti.