Özgür Demirtaş faiz lobisini memnun etmeye devam ediyor!

Yeniakit Ankara

Her fırsatta AK Parti hükümetinin ekonomik adımlarını eleştiren, faiz ile mücadeleyi kendine yediremeyen Özgür Demirtaş faiz lobisini memnun eden paylaşımlarına devam ediyor.

Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eninde sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz artıracak! O zaman biz de soracağız: Bunca inat nedendi? Hani Faiz enflasyonun nedeniydi? Hani, Hani, Hani?" ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş kendi dar çevresi tarafından sürekli olarak "Profesör" ünvanıyla öne çıkarılarak parlatılmaya çalışılıyor. Yaptığı Türkiye karşıtı söylemler ve mesajlarla bilinen Demirtaş'ın son twetinde adeta "Türkiye çöksün" mesajı verdiği görülüyor.