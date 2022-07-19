  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Özgür Demirtaş faiz lobisini memnun etmeye devam ediyor!
Medya

Özgür Demirtaş faiz lobisini memnun etmeye devam ediyor!

Solakların ekonomisti Özgür Demirtaş, faiz lobisini memnun eden paylaşımlarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 15:11:00 -
Özgür Demirtaş faiz lobisini memnun etmeye devam ediyor!

 Yeniakit  Ankara 

Her fırsatta AK Parti hükümetinin ekonomik adımlarını eleştiren, faiz ile mücadeleyi kendine yediremeyen Özgür Demirtaş faiz lobisini memnun eden paylaşımlarına devam ediyor.

Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eninde sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz artıracak! O zaman biz de soracağız: Bunca inat nedendi? Hani Faiz enflasyonun nedeniydi? Hani, Hani, Hani?" ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş kendi dar çevresi tarafından sürekli olarak "Profesör" ünvanıyla öne çıkarılarak parlatılmaya çalışılıyor. Yaptığı Türkiye karşıtı söylemler ve mesajlarla bilinen Demirtaş'ın son twetinde adeta "Türkiye çöksün" mesajı verdiği görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ADİL

SENİ İLGİLENDİRMEZ ÖZGÜR MÜSÜN NE SİN CHP İKTİDAR OLDUĞU ZAMANA AKLINI SAKLA HAH
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23