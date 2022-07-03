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Ekonomi Özgür Demirtaş ‘dolar düşecek’ diyen Batırel’i hedef aldı!
Ekonomi

Özgür Demirtaş ‘dolar düşecek’ diyen Batırel’i hedef aldı!

Solakların ekonomisti Özgür Demirtaş ısrarla doların çakılacağını söyleyen Necmettin Batırel’ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 18:07:00 -
Özgür Demirtaş ‘dolar düşecek’ diyen Batırel’i hedef aldı!

YENİ AKİT  ANKARA

Solakların ekonomisti Özgür Demirtaş ısrarla doların çakılacağını söyleyen Necmettin Batırel’ı hedef aldı. Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden Batırel’in yazısını paylaşarak, “Bu beyefendi niye böyle? Yazının %50'si YALAN, geri kalanı Hayal Gücü. Türkiye ilk 10 Ekonomi arasında falan değil. İlk 20'den bile düştü! Bana illa Video çektirip gerçekleri anlattıracak” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Eren

TÜSİAD’ın tasmalı çomarı senin kimin için ekonomi yorumu yaptığın gayet açık ve net. Halka rağmen halk İçin yaptığını söylüyorsun. Faizler artırılmalı kimin için?????? Zenginler için mi yoksa fakir halk İçin mi???

barış pınarı

Anlat oğlum anlat ne bekliyorsun.. Anca mız mız edebiyatı çözüm.. Çözüm sonuç ne anca mız mız mızz. 
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