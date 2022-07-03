Özgür Demirtaş ‘dolar düşecek’ diyen Batırel’i hedef aldı!
Solakların ekonomisti Özgür Demirtaş ısrarla doların çakılacağını söyleyen Necmettin Batırel’ı hedef aldı.
YENİ AKİT ANKARA
Solakların ekonomisti Özgür Demirtaş ısrarla doların çakılacağını söyleyen Necmettin Batırel’ı hedef aldı. Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden Batırel’in yazısını paylaşarak, “Bu beyefendi niye böyle? Yazının %50'si YALAN, geri kalanı Hayal Gücü. Türkiye ilk 10 Ekonomi arasında falan değil. İlk 20'den bile düştü! Bana illa Video çektirip gerçekleri anlattıracak” ifadelerini kullandı.