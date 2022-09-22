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Gündem Özgür Demirtaş bu kez 'Çok güzel adım' diyerek AK Parti'yi tebrik etti! Kafasına taş düştü herhalde
Gündem

Özgür Demirtaş bu kez 'Çok güzel adım' diyerek AK Parti'yi tebrik etti! Kafasına taş düştü herhalde

Hükümete yönelik akılalmaz tepkilerde bulunan ekonomist Özgür Demirtaş bu kez AK Parti'yi sosyal medya hesabından tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 15:52:00 -
Özgür Demirtaş bu kez 'Çok güzel adım' diyerek AK Parti'yi tebrik etti! Kafasına taş düştü herhalde

Özgür Demirtaş bugün şaşırttı. Özgür Demirtaş AK Parti hükümetinin attığı bir adımı "Tebrik ederim" diyerek alkışladı. İşte Özgür Demirtaş'ın hükümeti kutlama sebebi...

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında yaptığı esir değişimi arabulucuğu Ekonomist Özgür Demirtaş'tan alkış aldı. Özgür Demirtaş, bu kez iktidarı 'tebrik' etti. Özgür Demirtaş twitter hesabından 'çok güzel adım" diyerek şunları yazdı:

-Hükümetin Rusya-Ukrayna arasındaki tutuklu değişimine öncü olması çok güzel adım. Tebrik ederim Tam ortada olmaya devam etmeliyiz.

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