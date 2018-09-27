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Özgecan Aslan cinayeti davasında yeni gelişme!

Mersin'de 3 yıl önce vahşice katledilen Özgecan Aslan’ın davasıyla ilgili bir yeni gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, Fatih Gökçe'yle ilgili yeterli delil olmadığı gerekçesiyle cezanın bir kez daha bozulması istedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 13:33
Özgecan Aslan cinayeti davasında yeni gelişme!

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, Fatih Gökçe'yle ilgili mütalaasını açıkladı. Mütalaada, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle cezanın bir kez daha bozulması gerektiği belirtildi.

Mersin’de 3 yıl önce 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, Özgecan Aslan'a cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 22 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Fatih Gökçe'yle ilgili mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle cezanın bir kez daha bozulması gerektiği belirtildi.Son sözü Yargıtay Ceza Dairesi söyleyecek.Karar onanırsa dava kapanacak.

ÖZGECAN'IN KATİLİNE YARDIM ETMİŞTİ

Fatih Gökçe Özgecan Aslan cinayetinde Suphi Altındöken'ne yardım etmiş ve ’Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, nitelikli cinsel saldırı, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapisle cezalandırılması kararlaştırmıştı.

BENZİNİ O ALDI

Mahkemede Suphi istediği için benzin satın alarak getirdini ve ne için kullanılacağını bilmediğini söyleyen Fatih Gökçe olay gününü böyle anlatmıştı: “Minibüse bindiğimde çok ağır bir kan kokusu vardı. Biri yatıyordu, her taraf kandı ama bakmadım. Evin önündeyken Suphi babasından bıçak istedi. Minibüse bindikten sonra Özgecan’ın elleriyle birlikte çıktı. Hatta bana elleri göstererek şaka yapmak istedi.

ELLERİNİ BİR ÇUVALA KOYDULAR

Ben de ’Ne yapıyorsunuz’ dedim. Ölü ölü, dedi bana. Elleri sonra bir çuvala koydular. Yaptım, ettim, gittim ama isteyerek değil, şuurum yerinde değildi. Şimdi kafama vuruyorum keşke şöyle yapsaydım, diye. Çocuğumun velayet mevzusu vardı. Ondan dolayı depresyondaydım''

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 13:33
  1. Mersin
  2. Özgecan Aslan
  3. Fatih Gökçe
  4. Suphi Altındöken

YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı16 dk önce
    Yalancı şımarık p.çler , halen daha bunları asmayan Türk adaletine yazıklar olsun. Daha birde af gündemde demekki hala akıllanmadık. İçerdeki psikopat ve sapıklar çıkıp biraz daha katliam yapsın. Vebali devletin yetkililerine
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