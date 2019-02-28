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(ÖZET) Real Madrid Barcelona El Clasico maç sonucu: 0-3

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i 3-0'lık skorla mağlup etti ve 1-1'in rövanşında adını finale yazdıran ekip oldu. Attığı 2 golle El Clasico'ya damga vuran Suarez, Barcelona’da Real Madrid’e en fazla gol atan (11) oyuncular arasına girdi. İşte Real Madrid Barcelona maçının özeti...

28 Şubat 2019 Perşembe 01:56
(ÖZET) Real Madrid Barcelona El Clasico maç sonucu: 0-3

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i 3-0'lık skorla mağlup etti ve 1-1'in rövanşında adını finale yazdıran ekip oldu. Attığı 2 golle El Clasico'ya damga vuran Suarez, Barcelona’da Real Madrid’e en fazla gol atan (11) oyuncular arasına girdi. İşte Real Madrid Barcelona maçının özeti...

Real Madrid Barcelona El Clasico maç sonucu: 0-3

Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Real Madrid, ilk yarıda Vinicius ile yakaladığı dört önemli gol pozisyonunu değerlendiremeyince takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. İkinci yarı Real Madrid atak oyunun devam ettirmesine rağmen defansında daha fazla boşluklar bırakmaya başladı.

Real Madrid Barcelona maçından önemli dakikalar

Karşılaşmanın 50. dakikasında Ousmane Dembele ile gelişen Barcelona atağında ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez, kaleci Keylor Navas’ın ellerinin arasından topu ağlara göndererek Barcelona’yı 1-0 öne geçirdi.

Kontrataklarla Real Madrid kalesine gelen Barcelona, 68. dakikada yine Dembele ile bu kez sağ kanattan tehlike yarattı. Dembele’nin ortasında ceza sahasında Luis Suarez ile ikili mücadaleye giren Real Madrid’in Fransız futbolcusu Raphael Varane’ın ters vuruşunda top kendi kalesi gitti ve bordo mavililer farkı 2’ye çıkardı.

Evsahibi takımın skorun etkisiyle maçı bıraktığı anlarda, 72. dakikada Casemiro’nun Luis Suarez’i ceza sahsında düşürdüğü pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uruguaylı futbolcu kendisinin 2. takımının 3. golünü attı.

İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince Barcelona, Bernabeu’dan 3-0 galip ayrıldı. Yarı finalin ilk maçında sahasında 1-1 berabere kalan Barcelona deplasmanda aldığı 3-0’lık galibiyetle adını finale yazdırdı.

Kral Kupası’nın son 4 yıldır şampiyonu olan Barcelona, toplamda 30 kez ile bu kupaya en fazla sahip olan takım konumunda bulunuyor.

Diğer yandan teknik direktör Ernesto Valverde, Barcelona’nın başında 100. maçına çıktı. İspanyol teknik adam Katalan takımı ile şimdiye kadar 68 galibiyet, 9 yenilgi ve 23 beraberlik aldı.

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 26. haftasında 2 Mart Cumartesi günü iki takım bir kez daha Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya gelecek. La Liga’da mevcut durumda Barcelona 57 puanla lider, Real Madrid ise 48 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kupadaki diğer finalist takım Valencia ile Real Betis arasında 28 Şubat akşamı TSİ 23.00’da başlayacak maçta belli olacak. Sevilya kentinde oynanan ilk maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 01:56
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