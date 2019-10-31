ÖZET | Maccabi Fenerbahçe basket maçı kaç kaç bitti? Euroleague 5. hafta

Turkish Airlines EuroLeague’in 5. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv’e konuk oldu. Mücadeleyi takip edemeyen basketbolseverler karşılaşmanın sonucunu merak ediyor. Peki, Maccabi Fenerbahçe basket maçı kaç kaç bitti? İşte Maccabi FOX Fenerbahçe Beko maç sonucu...

Maccabi Fenerbahçe basket maçı kaç kaç bitti?

Turkish Airlines EuroLeague’in 5. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Maccabi FOX Tel Aviv’e 67-55 mağlup oldu ve ilk 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, 5 maçta 4 yenilgilik bir başlangıcı en son 2006-07 sezonunda yapmıştı.

Maçtan kesitler

Karşılaşmaya Wolters ile etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, 5:36 kala 8-2'lik üstünlüğü yakaladı. İki takımın da hücumda skor üretmekte çok zorlandığı ilk çeyrek de 12-6'lık ev sahibi üstünlüğü ile sona erdi.

İlk çeyrek: 12-6

İkinci çeyreğe de etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, Omri Casspi ve Othello Hunter ile sayılar bularak ilk 5 dakikalık bölümde skoru 30-12'ye getirdi. Hücumda De Colo'nun çabalarına rağmen takım halinde bir etkinlik yaratamayan temsilcimiz, reaksiyon gösteremeyerek ilk yarıyı da 41-21 geride tamamladı.

İlk yarı: 41-21

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan ev sahibi ekip, 6:22 kala skoru 47-24'e getirdi. Sonrasında Derrick Williams ile dış şut isabetleri bulan konuk ekip, 4:05 kala skoru 47-35 yaptı. Temsilcimiz, 56 saniye kala skoru 49-41'e getirdi. Ev sahibi ekip, çeyreği de 52-41 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrek: 52-41

Son çeyreğe etkili başlayan bu kez temsilcimiz oldu. 5:48 kala Bobby Dixon'ın üçlüğü skoru 57-51'e getirdi. Son bölümde farkı indirmesine rağmen rakibine çok fazla hücum ribaundu şansı veren temsilcimiz, karşılaşmadan 67-55'lik skorla mağlup ayrıldı.

Maç sonucu: 67-55