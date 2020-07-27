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Spor

Özer Hurmacı'dan sert tepki! 'Tam otobüs hareket edecekken...'

Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Özer Hurmacı, Adana'ya gitmeme sebebini açıkladı ve takım otobüsünden indikten sonra gözyaşlarına hakim olamadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 10:41:00 -
Özer Hurmacı'dan sert tepki! 'Tam otobüs hareket edecekken...'

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında 0-0'ın rövanşında deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 yenilerek Süper Lig'e yükselemeyen Bursaspor'da, takım arkadaşları tarafından ihanetle suçlanan Özer Hurmacı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Gözlerim yaşlı bir şekilde otobüsten indim'

Gece yarısı bir televizyon programına telefon bağlantısı yapan tecrübeli futbolcu, "Bu konuyla gündeme geldiğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. Maçı izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Sakatlığım olmasına rağmen antrenman yapamadan ilk maça çıkmıştım. Oynayıp oynamamamla ilgili Mehmet hoca ile konuştum, bu maçta oynamak istediğimi ilettim. Doktorun yanına gittim, İrfan hocanın beni düşünmediğini söyledi, ben de saygı duyduğumu ilettim. Oynamayacağımı öğrenince izin alıp gitmek istedim. Sinirim geçince sabah uyanıp otobüse bindim. Tam otobüs hareket edecekken Mehmet hoca yanıma gelip 'İrfan hoca senin gelmeni istemiyor' dedi. Hocanın beni istemediğini öğrendikten sonra arkadaşlarıma başarılar diledim ve gözlerim yaşlı bir şekilde otobüsten indim. Ben otobüsten inerken keşke futbolcu arkadaşlarımdan birisi de benim onlara yardımcı olduğum kadar bana yardımcı olsalardı" ifadelerini kullandı.

 KAYNAK:İHA

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