Katil ABD Somali'de sivilleri hedef alıyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'ye ait savaş uçaklarının Somali'nin güneyinde sivilleri hedef alan yeni bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
ABD'ye ait savaş uçaklarının Somali'nin güneyinde sivilleri hedef alan yeni bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
ABD Somali'de sivilleri yoğun hava saldırılarıyla hedef almaya devam ediyor.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre ABD savaş uçakları gece saatlerinde Aşağı Şabel bölgesindeki Farsoley yerleşimini hedef aldı.
Saldırıda sivillere ait evler, bir cami, bir medrese ve ticari tesisler hedef alındı.
Bölge kaynakları saldırıda birçok sivilin yaralandığını ve bölgede ağır maddi hasar oluştuğunu bildirdi.
Saldırıda yaralanan sivillerin ve oluşan maddi hasarın görüntüleri sosyal medyada servis edildi.
ABD'nin Somali'de sivilleri ve sivil altyapıyı doğrudan hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.
Son olarak Haziran ayında Aşağı Şabel bölgesindeki Kurtunwarey kasabasını hedef alan saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmişti.
ABD güçleri Mayıs ayında Orta Şabel bölgesinde yer alan Gambole kasabasına düzenlenen baskında 5 sivili katletmişti.
ABD savaş uçakları Nisan ayında ülkenin güneyindeki Kunyo Barrow yerleşimindeki sivil bir elektrik tesisini hedef almıştı.
Ocak ayında da Saakow yerleşimine hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda bölgede bulunan bir su arıtma tesisi vurulmuştu.
Kaynak: Mepa News