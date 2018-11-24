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Özellikle kışın ortaya çıkıyor

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının en önemli bulgusu nefes darlığıdır.

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:50
Özellikle kışın ortaya çıkıyor

Nefes darlığı başlangıçta eforla gelirken, ilerlemiş vakalarda istirahatte de gelmeye başlar. Nefes darlığına hırıltılı solunum eşlik eder. Özellikle kış aylarında öksürük ve balgam miktarında artma görülür.

Teşhisı nasıl konulur?

Hastalığındaki başlangıç teşhis yöntemi akciğer grafisidir. Akciğer grafisinde solunum yolları ve akciğer dokusu hakkında bilgi edinilir. Bundan sonraki aşama solunum fonksiyon testidir. Diğer bir başlangıç teşhis yöntemi kan sayımıdır. Kan sayımında kandaki oksijen miktarındaki düşmeye bir yanıt olarak, daha fazla oksijen taşımak için alyuvar sayısında artış görülür. Hastalığın ilerlediği durumlarda atardamardan kan alınarak kandaki oksijen ve karbondioksit miktarı ölçülür, buna kan gazı tetkiki denir.

Eğer balgam miktarında artma veya renk değişikliği varsa, bir enfeksiyon olabileceği düşünülerek, balgamda bakterileri üretmek maksadı ile balgam kültürü yapılır ve eğer bakteri ürerse, uygun antibiyotik başlanır.

Akciğer tomografisi gerekli midir?

Akciğer tomografisi teşhiste ilk başvurulacak bir yöntem değildir ve her hastada gerekliliği yoktur. Eğer açıklanamayacak kan tükürme, zayıflama gibi şikayetler varsa muhtemel bir akciğer kanserini veya başka bir hastalığı atlamamak için tomografi çekilebilir.

KRONİTK BRONŞİT TAHRİBATI

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında akciğer içindeki hava akımının sınırlanması sonucunda kanda oksijen miktarı azalır, karbondioksit miktarı artar. Dokulara yeterli oksijen gidemediğinden dolayı bir dizi geri dönüşümsüz hasar meydana gelir. Özellikle akciğer damarlarındaki büzülmeye bağlı akciğer hipertansiyonu meydana gelir, bu da kalbi yorarak akciğer ve kalp yetmezliğine sebep olur.

Önlenebilir ve ilerlemesi durdurulabilir bir hastalıktır. Bu konuda en önemli adım ve tedavideki ilk basamak sigaranın bırakılmasıdır. Sigara bırakmak isteyenlere yardımcı olmak amacı ile ülkemizde birçok göğüs hastalıkları kliniğinde sigarayı bırakma poliklinikleri hizmet vermektedir. Sigara bağımlılığını yapan, içindeki nikotin isimli maddedir. Sigara psikolojik ve fiziksel bağımlılık yapar.

Kronik bronşitin en önemli sebebi sigara. Erkeklerde hastalığın daha sık görülmesi de bu yüzden.. Ancak son yıllarda sigara kullanımının kadınlar arasında da artması ile kadınlardaki yaygınlığı da giderek yükselmiştir. Sigara içilmesi ile hava yollarındaki salgı bezlerinden salgı miktarı artar ve bu olay daha sonra hava yolu daralmasına yol açarak, hastalığın klasik belirtilerinin ortaya çıkmasını sağlar. Sigaranın bırakılması ile bu olaylar geriler. Sigara dumanı olan ortamda bulunmak da riski arttırır. Buna pasif sigara içiciliği adı verilmektedir ve çoğu zaman farkedilmeyen önemli bir sağlık sorunudur.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:50
  1. KRONİTK BRONŞİT TAHRİBATI
  2. akciğer hastalığı

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