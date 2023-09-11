Özel zırhlı yeşil tren Rusya'ya gidiyor!

Vladimir Putin'in verdiği emirle 24 Şubat 2022 yılında başlayan ve ne zaman sona ereceği belli olmayan Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

39 yaşındaki Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesinden bu yana takınacağı tutum, merak ediliyordu. Amerikan istihbaratı işgalin ilk aylarında Pyongyang yönetiminin Moskova'ya silah sattığını bildirdi, Kim Jong-un ise Vladimir Putin'in ilhak ettiği Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı.

YEŞİL TREN YOLA ÇIKTI

Füze testlerine devam eden Kim Jong-un'un Rusya ile yakınlaşması artık gizlenmiyor. Nitekim, Kuzey Kore lideri ünlü zırhlı treniyle bugün Rusya'ya doğru yola çıktı. Trenin hareket ettiği haberlerini Kremlin'in doğruladı. Kremlin, Kuzey Kore liderinin Vladimir Putin'in daveti üzerine önümüzdeki günlerde Rusya'da olacağını duyurdu. Kim'in başkent Moskova'ya mı yoksa doğudaki Vladivostok kentine mi ineceği henüz netlik kazanmadı. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise son durağın Vladivostok olacağını iddia etti.

PUTİN'İN DAVETİYLE ZİYARET DOĞRULANDI

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA ise, dakikalar sonra Kim'in yola çıktığını doğrulayıp ziyaretin özellikle Putin'in davetiyle gerçekleştiğini dikkat çekti. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği koronavirüs salgınından bu yana Kuzey Kore'yi nadiren terk eden Kim Jong-un'un Rusya'ya hem de birkaç günlük bir tren seyahatiyle gitmesi, dünyada geniş yankı uyandırdı.

ABD BASINI: RUSYA'YA SİLAH SAĞLAYACAK

Hatırlanacağı üzere ABD, geçtiğimiz hafta Kim Jong-un'un Rusya'ya giderek Putin'le silah ticaretini görüşmeyi planladığını ilan etti. Ziyaretin Eylül ayında gerçekleşeceği bilgisini veren Washington, buluşmanın ana gündeminin Kuzey Kore’nin Ukrayna’daki savaşta kullanılmak üzere Rusya’ya silah sağlaması olacağının altını çizdi.

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KREMLİN'DEN MEKTUP VAR

Geçtiğimiz aylarda Kim'e mektup yollayan Rusya lideri Putin, Kuzey Koreli mevkidaşına Pyongyang ve Moskova arasında daha güçlü ilişki kurulması çağrısında bulundu. Putin'in en yakınındaki isim olan Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, Temmuz ayında Kuzey Kore'deydi. Kim Jong-un, 'Zafer Günü' kutlamaları için Pyongyang'a gelen konuğuna yeni silahlarını büyük bir gururla gösterdi.