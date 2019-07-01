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Özel yetenekle öğrenci alan üniversiteler başvurular ne zaman başlıyor?

ÖSYM 18 Temmuz’da 2019 YKS sınav sonuçlarını açıklayacak. YSK sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelere tercih süreci de başlamış olacak. Üniversiteler başta spor ve müzik dallarında özel yetenekle öğrenci alımı yapıyor. Özel yetenekle öğrenci alan üniversiteler merak edilirken, Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile öğrenci alacağını duyurdu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:46
Özel yetenekle öğrenci alan üniversiteler başvurular ne zaman başlıyor?

ÖSYM 18 Temmuz’da 2019 YKS sınav sonuçlarını açıklayacak. YSK sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelere tercih süreci de başlamış olacak. Üniversiteler başta spor ve müzik dallarında özel yetenekle öğrenci alımı yapıyor. Özel yetenekle öğrenci alan üniversiteler merak edilirken, Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile öğrenci alacağını duyurdu.

Spor Bilimleri Fakültesine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesine Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile öğrenci alınacaktır. ÖZYES ile ilgili Sınav Klavuzu ve tüm duyurular, okulumuzun internet sitesinden (http://spbf.erciyes.edu.tr/) ve ilan panolarından yapılacaktır. ÖZYES ile ilgili tüm aşamalar ÖZYES sınav kılavuzunda açıklanmıştır. Bu açıklamalardaki kurallara uymayan adayların mağduriyetinden okulumuz sorumlu değildir.

 

 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:46
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  10. iç mimarlık yetenek sınavı soruları
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