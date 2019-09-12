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(Özel) Yeni nesil ‘Elektrikli Devrim’ görücüye çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ), 30 öğrencinin bir araya gelmesiyle yapılan elektrikli araca, Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan ‘Devrim’in adı verildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:05
(Özel) Yeni nesil ‘Elektrikli Devrim’ görücüye çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ), 30 öğrencinin bir araya gelmesiyle yapılan elektrikli araca, Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan ‘Devrim’in adı verildi.


İstanbul Teknofest’te 14-22 Eylül 2019 tarihinde düzenlenecek olan Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılmak üzere 7 ay önce başlanan elektrikli aracın yapımı ESOGÜ’de tamamlandı. 30 öğrencinin bir araya gelmesi ile yapılan araca Türkiye’nin ilk yerli otomobili de olan ‘Devrim’ adı verildi. Elektrikle ilerleyen devrim saatte 80 kilometre hıza ulaşırken, 180 kilometre menzile sahip. Yaklaşık 60 bin liraya mal olan elektrikli aracın yüzde 60’lık kısmı ise tamamen kendi imkânları ile üretildi. Üniversitede yürütülen araç, katılacağı yarışmada iddialı olduğunu gösterdi. Araç içinde öğrenciler tarafından yapılan ekranlı gösterge ise dikkat çekiyor. Motor kısmı ise öğrenciler tarafından tamamen yerli bir şekilde yapıldı.



“Öğrencilerimizin bu şekilde çalışmaya girmesi bizim için çok büyük bir önem arz ediyor”


Konuyla ilgili konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, öğrencilerin aracın adını ‘Devrim 26’ olarak ön gördüklerini söyledi.


Devrim aracının Eskişehir ve Türkiye için çok büyük bir önemi olduğuna dikkat çeken Şenocak, “Bir nevi biz de bugün nostalji yaşadık. Öğrencilerimiz tamamen kendi imkânları ile böyle bir araç geliştirdiler. Öğrencilerimizin bu şekilde çalışmaya girmesi bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Tebrik ediyorum. İlk elektrikli devrim aracıda Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden (ESOGÜ) çıkmış oldu. Bu da bizim büyük bir gurur meselemiz” dedi.



“Tasarımları genellikle burada öğrenciler yaptı”


Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Ataberk Najafi ise, aracın yaklaşık 7 ay önce yapımına başlandığını belirterek, “Teknofest’de yapılacak yarışmalar için hazırlandı. 30 öğrenci ile birlikte yapıldı. Tasarımları genellikle burada öğrenciler yaptı. Bazı kısımları dışarıda yapıldı. Yüzde 60’ı burada yapıldı” dedi.



“Yaklaşık 60 bin liraya mal oldu”


Elektrikli aracı yapan ekibin kaptanı Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Furkan Çitilce, ise yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:


“7 ay önce başladığımız çalışmalar sonucunda eksiklikle olmasına rağmen bir sonuca ulaştık. Devrim bizim için bir sembol oldu. Yüzde 60’lık kısmını kendimiz yaptık. Motor kısmını ve tasarımını kendimiz yaptık. İlk katıldığımızda proje bazında TÜBİTAK’ın vermiş olduğu 35 bin liralık desteği vardı. Bunun dışında üniversitenin imkânlarını sonuna kadar kullanmaya çalıştık. Sanayi bölgesinde bulunan firmalardan destek aldık. Yaklaşık maliyeti 60-65 bin lira civarında oldu.”



“3 ay içinde mekanik anlamda bitirmiştik”


Aracın mekanik kaptanlığını yapan Makine Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Berkcan Kul ise, “Aracın mekanik aksamını biz arkadaşlarımız, kendi tasarımlarımızla yaptık. Mekanik aksamı yaklaşık 3 ay sürdü. 3 ay içinde mekanik anlamda bitirmiştik. Elektrikli Devrim Eskişehir’in sembolü olan aracı trendlere uygun şekilde yapmaya çalıştık” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:05
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