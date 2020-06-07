(Özel) Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü’ne akın eden onlarca sürücü karda araçlarıyla yaz günü mahsur kaldı.

Kış sezonu ve sonrasında yaşanan korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında uzun bir süredir ziyarete kapalı olan Nemrut Krater Gölü, normalleşme sürecine girilmesiyle tekrardan ziyarete açıldı. Uygulanan yasak nedeniyle uzun bir süredir Nemrut Krater Gölü’ne hasret kalan yerli ve yabancı turistler, hafta sonunu fırsat bilip soluğu Nemrut’ta aldı. Ancak haziran ayına girilmesine rağmen hala metrelerce karın bulunduğu Nemrut’ta birçok araç kar engeline takıldı. Stres atıp aileleriyle birlikte doğada güzel bir hafta sonu geçirmek üzere yola çıkan onlarca sürücü, zirveye yakın bir bölgede hiç beklemedikleri bir anda kar sürpriziyle karşılaştı. Bazı araçlar karda mahsur kalırken, kara saplanan araçların yolu kapatması sebebiyle arkadan gelen birçok araç ise yolda kaldı.

Kara saplanan araçlarını kurtulmak için mücadele veren sürücülerin imdadına diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar yetişti. Karda mahsur kalan araçları kurtarmak için hep birlikte kolları sıvayan vatandaşlar, araçları bir bir kurtarmayı başardı. Hafta sonu tatilini fırsat bilip Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret etmek istediklerini, ancak haziran ayı olmasına rağmen birçok aracın karda mahsur kaldığını belirten Ömer Uğur, buna rağmen Nemrut’u ziyaret etmenin tam zamanı olduğunu ifade etti.

Nemrut yolundaki kar engelini aşmayı başaran ziyaretçiler, daha sonra kalderada muhteşem Nemrut Krater Gölü manzarasını izlemenin tadını çıkardı. Şimdiden ziyaretçi akınına uğramaya başlayan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü’nü Bitlis’in yanı sıra her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarası ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.