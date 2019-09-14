(Özel) Victor isimli kaplan çuvaldaki yemeğini havuzda parçaladı Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki Amur kaplanı Victor’un çuvalın içindeki yemeğini havuzda parçalaması havadan da görüntülendi.

Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki Amur kaplanı Victor’un çuvalın içindeki yemeğini havuzda parçalaması havadan da görüntülendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin vahşi sakini 8 yaşındaki Victor isimli Amur kaplanının önüne atılan çuval içindeki yemeğini bulup yemesi havadan görüntülendi. Kafesinden çıkar çıkmaz bırakılan çuvalı ağızlayarak havuza götüren Victor, bir süre çuvalı parçalamak için uğraştı. Keskin dişleriyle çuvalı parçalayan Victor’u hayvanat bahçesi ziyaretçileri ilgiyle izledi. Hayvanat bahçesini ziyarete gelenler, burayı çok beğendiklerini, çocuklarının hayvanları yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade ettiler.

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