Özel ve Özkoç'a konuşma yasağı geldi iddiası

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki söylemleri ile partiyi masa örtüsündeki dağınıklıkları toplamaya çalıştığını ileri sürdü.

Bu çerçevede CHP'nin iki grup başkanvekilinin uzun süredir Meclis kürsüsünden konuşmadığında dikkat çeken Bayrakçı, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile Engin Özkoç'a konuşma yasağı koyduğunu ima etti.

Diğer konukların Özel'in bir televizyon kanalında canlı yayına çıktığını söylemesi üzerine ısrarını sürdüren Bayrakçı bahsettiğinin aynı şey olmadığını söyledi. Özel'in kişi olarak bir TV kanalına çıkmasıyla söylediğinin aynı şey olmadığının altını çizen Bayrakçı, Özgür Özel'in CHP'yi temsilen konuştuğu Meclis'teki kürsüde yaptığı ve sonrasında darbe tartışmalarına neden olan konuşmasından bu yana bir daha açıklama yapmadığını ifade etti.

CHP'nin AK Parti'nin yüzde 40 ile yüzde 50 arasındaki oylarından pay almasının tek yolunun da bu olduğunu savunam Bayrakçı, kurultayda Özel ve Özkoç gibi kişilerin tasfiye edileceğini düşündüğünü söyledi.

Özel ve Özkoç'un yaptıkları yüksek tondaki açıklamaların partiye oy kazandırmadığını ve sadece kurultaya yönelik söylemler olduğunu iddia eden Bayrakçı partinin oyunu artıracak, AK Parti'den oy koparmasını sağlayacak olarların ise İlhan Kesici, Faik Öztrak gibi aklı selim konuşan, söyledikleri dinlenen kişiler olacağının altını çizdi.

Bayrakçı, sözlerini "CHP'nin oya ihtiyacı var inada değil" diye bitirdi...