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(Özel) Uzman Dr. Eda Haşal, “Yaz aylarında güneş cilt lekelerini artırıyor”

DÜZCE(İHA) – Uzman Dr.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:37
(Özel) Uzman Dr. Eda Haşal, “Yaz aylarında güneş cilt lekelerini artırıyor”

DÜZCE(İHA) – Uzman Dr. Eda Haşal, yaz kış dışarıda olunduğu süre zarfında mutlaka güneş koruyucu kullanılması gerektiğini söyledi. Uzman Dr. Haşal, “Güneş lekeleri dediğimiz şey aslında halk arasında söylendiği ismiyle yaşlılık lekeleri olabileceği gibi deri kanseri, yada ben kanseri belirtileri de olabilir” dedi.


Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Dermatoloğu Uzman Dr. Eda Haşal güneş lekelerinden korunmanın yollarını anlatarak, neden olduğu hastalıklar hakkında bilgiler verdi. Güneş lekelerinden korunmanın en önemli yolunun güneş koruyucuları olduğunu söyleyen Dr. Haşhal, “Yaz aylarında güneş cilt lekelerini tetikliyor. Hatta güneşlenmeyi de pek fazla önermiyoruz. Bebeklik çağından itibaren güneş kremlerini öneriyoruz. Bebekken, hamileyken, emzirirken mineral ağırlıklı güneş koruyucuları öneriyoruz ki bunlar emilmeden dolaşıma geçmiyor. Direk bariyer görevi yaparak koruma sağlıyor. Kimyasal güneş koruyucuları ise yetişkinlik çağından itibaren kullanılmasını önerdiğimiz güneş koruyucular. Bunlar biraz emilmesi için süre gerektiren güneş koruyucuları. Emilmesi ve etkisini göstermesi için 20 dakika kadar süre gerekiyor. Bunları uygulayıp yarım saat sonra güneşe çıkmayı öneriyoruz. Yaz mevsiminde 2 saatte bir kış mevsiminde ise 4 saatte bir yeniden uygulamayı öneriyoruz. Hastalarımızın birçoğu kışın güneş olmadığı için güneş koruyucu kullanılmayacağı şeklinde yanlış bir bilgiye sahipler. Oysa dışarıda bulunduğumuz süre zarfından mutlaka ama mutlaka güneş koruyucu kullanılmalı” dedi.



“Kanser belirtisi olabilir”


Uzman Dr. Eda Haşhal, lekelerin kanser belirtisi olabileceğini de belirterek, “Güneş lekeleri bizler için ciddi bir sorun özellikle de hanımlar için. Bunları önleyebilmek için en temel prensibimiz güneşten uzak durmak ve mutlaka koruyucu kullanmak. Güneş lekelerini bir dermatoloğun değerlendirmesi gerekir. Güneş lekeleri dediğimiz şey aslında halk arasında söylendiği ismiyle yaşlılık lekeleri olabileceği gibi deri kanseri ya da ben kanseri belirtileri de olabilir. Bunlar insanlar tarafından ayırt edilemeyebilir. Bizim hem gebelik, hem doğum, hem de güneşte artan lekelenmelerimiz var. Bunların ayrımını bir dermatoloğun yapması gerekiyor. Yıllar içinde artan güneş lekeleri içinde bizim kanseri atlama riskimiz olabilir” diye konuştu.



“Kontrol şart”


Dr. Eda Haşhal; lekelerin çıktığı ilk andan itibaren kontrol edilmesi gerektiğini belirterek; “Ben hastalarıma yılda bir defa ben muayenesi öneriyorum. İlerleyen yıllarda eğer bir sıkıntı yoksa 2 yılda bir 3 yılda bir muayene öneriyorum. Yani güneş lekesi mi yoksa kanser lezyonu mu öğrenmek için bir dermatoloğun görmesi gerektiğini söylemek istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:37
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