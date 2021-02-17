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Eğitim Özel üniversiteler açılacak mı?
Eğitim

Özel üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin beklenen açıklama YÖK'ten geldi. YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Peki, Özel üniversitelerde okuyan öğrenciler "Özel üniversiteler açılacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-17 23:46:00 -
Özel üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin beklenen açıklama YÖK'ten geldi. YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

Özel üniversiteler açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır eğitimin durduğu üniversiteler için Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) kararını verdi. Bu kapsamda uygulamalı eğitim gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimler ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılacak.

Özel Üniversitelerin de eğitim kararlarını kendi resmi siteleri üzerinden duyurması bekleniyor.

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