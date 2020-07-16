Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler hayallerini süsleyen bölüm ve okullar için kaç puan almaları gerektiğini hesaplamaya başladı. Peki, özel üniversiteye yerleşebilmek için kaç puan yeterli?

Özel üniversite puanları kaç?

Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise tercih maratonu başlayacak. Bazı öğrenciler eğitim hayatlarına özel üniversitelerde devam etmek istiyor. Bu sebeple öğrenciler özel okulların taban puanları ve başarı sıralamalarını merak ediyor.

Özel okullara yerleşebilmek için gerekli olan puan ve başarı sıralaması bölümden bölüme farklılık gösteriyor.

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