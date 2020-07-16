  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Özel üniversite puanları kaç?

Kaç puanla özel üniversiteye girebilirim? Üniversite sınavı üç oturum halinde 27-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Oturumların tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. Öğrenciler yayınlanan soru ve cevapla anahtarlarıyla yaklaşık puanlarını hesapladı. Sınav sonuçlarını sabırsızlıkla bekleyen adaylar “Kaç puanla üniversiteye yerleşirim?” , “Özel üniversite için kaç puan gerekli?” , “Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2020” , “Hangi üniversiteye kaç puanla girerim?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:49:00 -
Özel üniversite puanları kaç?

Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler hayallerini süsleyen bölüm ve okullar için kaç puan almaları gerektiğini hesaplamaya başladı. Peki, özel üniversiteye yerleşebilmek için kaç puan yeterli?

Özel üniversite puanları kaç?

Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise tercih maratonu başlayacak. Bazı öğrenciler eğitim hayatlarına özel üniversitelerde devam etmek istiyor. Bu sebeple öğrenciler özel okulların taban puanları ve başarı sıralamalarını merak ediyor.

Özel okullara yerleşebilmek için gerekli olan puan ve başarı sıralaması bölümden bölüme farklılık gösteriyor.

ÖZEL ÜNİVERSİTE PUAN VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ 

Koç Üniversitesi fiyatları | Koç Üniversitesi eğitim fiyatları
Koç Üniversitesi fiyatları | Koç Üniversitesi eğitim fiyatları

Eğitim

Koç Üniversitesi fiyatları | Koç Üniversitesi eğitim fiyatları

Fenerbahçe Üniversitesi fiyat listesi 2020
Fenerbahçe Üniversitesi fiyat listesi 2020

Eğitim

Fenerbahçe Üniversitesi fiyat listesi 2020

İstanbul Aydın Üniversitesi 2020-2021 fiyatları
İstanbul Aydın Üniversitesi 2020-2021 fiyatları

Eğitim

İstanbul Aydın Üniversitesi 2020-2021 fiyatları

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Eğitim

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı