Özel üniversite kayıt dondurma şartları neler?

YÖK'ün açıklamasında “Bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin alınacak kararlarda Yükseköğretim Kurulunca yükseköğretim kurumlarına tanınmış inisiyatifler çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğinin yapılması istenmiştir." denildi. Peki özel üniversitelerde kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılır?

Üniversite kayıt dondurma nasıl olur?

Üniversite kayıt dondurma nasıl yapılır? Üniversite kayıt dondurma ister devlet üniversitesi öğrencileri isterse de özel üniversite öğrencisi olsun salgın nedeniyle kayıt dondurma yapabilmekte. Lisans ve lisansüstü öğrenciler için dondurma işlemi okulun öğrenci işleri ofisi tarafından yapılır. Geçerli nedenleri olan öğrenciler, belirli koşullar altında kayıtlarını dondurabilirler. Şöyle açıklayalım: Üniversiteye girişlerin dondurulması, öğrencilerin belirli bir süre okula gidememeleri ve bu süreçte eğitim haklarını kaybetmek istememeleri anlamına gelmektedir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için bazı koşulların karşılanması gerekir. Ayrıca kayıtlarını donduracak öğrencilerin geçerli bir mazereti olması gerekmektedir. Uygun öğrenciler, işlemleri üniversitelerinin öğrenci işleri ofisi aracılığıyla mazeretlerini açıklayan ve kayıt mektubunu donduran resmi bir belge ile tamamlayabilirler. Üniversiteye kabul için dondurma tarihi okul tarafından belirlenir.

Üniversite kayıt dondurma şartları neler?

Öğrenciler kendilerinin veya aile fertlerinin sağlık sorunları nedeniyle dondurmaya başvurabilirler. Bu durumda sağlık sorunu olduğunu kanıtlayan bir bilirkişi raporu sunulmalıdır.

Erkek öğrenciler, uzatma hakları sona erdikten sonra üniversite kayıtlarını dondurabilirler ve askere gitmeleri gerekir. Elbette bu mazereti uyduran kişinin askeri daireden alınan celbi sunması gerekir.

Maddi zorlukları olan öğrenciler eğitimlerine devam edemeyebilir. İhtiyaç veya yoksulluk nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilirler. Bu kişilerin başvuru sırasında durumu ispat edebilmesi için yoksulluk kanıtı göstermeleri gerekmektedir.

Öğrenci statüsünün düşmesine yol açmayacak nedenlerden dolayı tutuklanan bir öğrenci, kayıt dondurma başvurusunda da bulunabilir. Bu durumda öğrencinin gözaltına alındığını onaylayan bir belge verilecektir.

Öğrenciler, eğitim hayatlarındaki fırsatlar nedeniyle okula gidemeyebilirler. Uzun süreli staj için yurt dışına gidecek kişiler veya başka bir üniversitede uzun vadeli bir araştırma projesine katılacak öğrenciler aslında eğitimlerine devam edemeyebilirler. Bu durumda öğrenciler üniversite kaydını dondurabilirler. Başvuru sürecinde, katılacak proje, program veya staj ile ilgili resmi davet ve kabul belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.