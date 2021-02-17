Üniversite kaydı donan kişinin bursu iptal olur mu? Koranavirüs salgını sebebiyle üniversitelerde yüz yüze eğitim güz döneminde başlamadı. İlkokul, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim kararının alınmasının ardından YÖK, tavsiye kararı için Sağlık Bakanlığına başvurdu. Bilim Kurulu tavsiyesini YÖK’e bildirdi. Böylelikle YÖK konu hakkında karar aldı ve açıklama yaptı. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, ''kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasının kararını da verdiklerini belirti. Peki, kayıt dondurma işlemi sonrası öğrencinin bursu kesilir mi?

Özel üniversite kayıt dondurma burs kesilir mi?

Bir öğrenci kayıt dondurma işlemi yaptığında KYK’dan aldığı burs veya kredisi kesiliyor. Özel burslarda ise durum farklılık gösterebiliyor. Ayrıca özel üniversitelerde okuyanların okuldan kazandığı bursun durumunu ise kurumdan kuruma farklılık gösteriyor. Kimi üniversite kayıt donduranın bursunu iptal ediyor kimi ise tamamen kaldırmasa da minimum düzeyle bir ücret talep edebiliyor.

Salgın sebebiyle kayıt dondurmak isteyenler üniversitelerin öğrenci işlerine başvuruda bulunmalı. Başvuru değerlendirildikten sonra işlem yapılacaktır. Öğrencinin kayıt dondurma talebinin kabul edilmesi için bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Pandemi de bu şartlar arasında gösterilebilecek. Öğrenciler kayıtlarını dondurduğunda derslere katılamıyor, sınavlara giremiyor. Pandemi nedeniyle kayıt donduranların bursları kesilmediği biliniyor. Yine de burs alının kuruma danışmakta yarar vardır.