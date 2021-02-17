Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararı araştırmaya başladı. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, ''kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasının kararını da verdiklerini belirti. Peki, özel üniversite kaydı dondurulursa burslar iptal edilir mi?

Özel üniversite dondurunca burs kesilir mi?

Bir öğrenci kayıt dondurma işlemi yaptığında KYK’dan aldığı burs veya kredisi kesiliyor. Özel burslarda ise durum farklılık gösterebiliyor. Ayrıca özel üniversitelerde okuyanların okuldan kazandığı bursun durumunu ise kurumdan kuruma farklılık gösteriyor. Kimi üniversite kayıt donduranın bursunu iptal ediyor kimi ise tamamen kaldırmasa da minimum düzeyle bir ücret talep edebiliyor.

Salgın sebebiyle kayıt dondurmak isteyenler üniversitelerin öğrenci işlerine başvuruda bulunmalı. Başvuru değerlendirildikten sonra işlem yapılacaktır. Öğrencinin kayıt dondurma talebinin kabul edilmesi için bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Pandemi de bu şartlar arasında gösterilebilecek. Öğrenciler kayıtlarını dondurduğunda derslere katılamıyor, sınavlara giremiyor.

Kimler üniversite kaydını dondurabilir?

Üniversite kaydının dondurulması için öğrencilerin mazeretlerinin bulunması gerekiyor. Sağlık sorunları, ekonomik sorunlar ve askerlik durumuyla ilgili sebepler mazeretler arasında yer alıyor. Alınan kararla pandemi de bu sebepler arasında yer aldı.

Üniversite kaydı kaç sene dondurulabilir?

Öğrenciler ilgili yönetim kurulunun uygun bulacağı haklı sebeplerle bir kerede en az bir, en fazla iki yarıyıl izin alabilirler. Öğrenciye verilen öğrenimine ara verme izinlerinin toplamın normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. Yani önlisans öğrencileri için en fazla 2 yarıyıl, lisans öğrencileri için ise en fazla 4 yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir.