  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Özel üniversite dondurunca burs kesilir mi?
Eğitim

Özel üniversite dondurunca burs kesilir mi?

Üniversite bursu kayıt dondurulduğunda silinir mi? Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Bahar dönemiyle ilgili olarak ise YÖK önemli bir karar aldı. Salgın endişesi ve barınma sorunu yaşayanlar kayıtlarını dondurabilecekler. Bu sebeple pek çok öğrenci üniversite kayıtlarının dondurulması halinde burslarının durumunu merak ediyor. Peki, özel üniversite kaydı dondurulursa bursum kesilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:46:00 -
Özel üniversite dondurunca burs kesilir mi?

Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararı araştırmaya başladı. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, ''kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasının kararını da verdiklerini belirti. Peki, özel üniversite kaydı dondurulursa burslar iptal edilir mi?

Özel üniversite dondurunca burs kesilir mi?

Bir öğrenci kayıt dondurma işlemi yaptığında KYK’dan aldığı burs veya kredisi kesiliyor. Özel burslarda ise durum farklılık gösterebiliyor. Ayrıca özel üniversitelerde okuyanların okuldan kazandığı bursun durumunu ise kurumdan kuruma farklılık gösteriyor. Kimi üniversite kayıt donduranın bursunu iptal ediyor kimi ise tamamen kaldırmasa da minimum düzeyle bir ücret talep edebiliyor.

Salgın sebebiyle kayıt dondurmak isteyenler üniversitelerin öğrenci işlerine başvuruda bulunmalı. Başvuru değerlendirildikten sonra işlem yapılacaktır. Öğrencinin kayıt dondurma talebinin kabul edilmesi için bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Pandemi de bu şartlar arasında gösterilebilecek. Öğrenciler kayıtlarını dondurduğunda derslere katılamıyor, sınavlara giremiyor.

Kimler üniversite kaydını dondurabilir?

Üniversite kaydının dondurulması için öğrencilerin mazeretlerinin bulunması gerekiyor. Sağlık sorunları, ekonomik sorunlar ve askerlik durumuyla ilgili sebepler mazeretler arasında yer alıyor. Alınan kararla pandemi de bu sebepler arasında yer aldı.

Üniversite kaydı kaç sene dondurulabilir?

Öğrenciler ilgili yönetim kurulunun uygun bulacağı haklı sebeplerle bir kerede en az bir, en fazla iki yarıyıl izin alabilirler. Öğrenciye verilen öğrenimine ara verme izinlerinin toplamın normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. Yani önlisans öğrencileri için en fazla 2 yarıyıl, lisans öğrencileri için ise en fazla 4 yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir.

 

Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Eğitim

Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?

KYK bahar dönemi yurt başvuruları başlamayacak mı? Bu sene yurt başvurusu alınmayacak mı?
KYK bahar dönemi yurt başvuruları başlamayacak mı? Bu sene yurt başvurusu alınmayacak mı?

Eğitim

KYK bahar dönemi yurt başvuruları başlamayacak mı? Bu sene yurt başvurusu alınmayacak mı?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Balon sönüyor
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Balon sönüyor

Kasımda 541 lira olan gram altın yüzde 25 geriledi. Peki altın fiyatlarındaki söz konusu düşme devam edecek mi? Uzmanlar ne diyor? Gram altı..
Gara şehidinin babası
Gündem

Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü

Gara'da katledilen 13 şehitten biri olan Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, terör örgütü PKK'nın şehit vatandaşlarımızın jetlerin bombalama..
Kuruluş Osman dizisinde bir ilke tanıklık edeceksiniz!
Medya

Kuruluş Osman dizisinde bir ilke tanıklık edeceksiniz!

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın 46’ncı bölümüne Malh..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay