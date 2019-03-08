Özel Ümit Hastaneleri’nden Kadın Girişimci, Üretici Fuarı’na destek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde girişimci kadınların katılımıyla Kadın Girişimci, Üretici Fuarı açıldı. Gerçekleşen fuarda, iş dünyasında önemli yere sahip olan iş kadınları çalışanlar açtıkları stantlarda ürettikleri ürünleri sergiledi.

Kadın Girişimci, Üretici Fuarı’nda hemen her iş kolunda çalışan girişimci kadınlar, açılan stantlarda üretimini yaptığı ürünleri burada sergiledi.

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri de fuardaki yerini aldı.

Stantta katılımcıların yanı sıra siyasiler ve şehrin ekonomisine yön verenlerin ilgisibüyük oldu. Fuar hakkında açıklamalarda bulunan Özel Ümit Hastaneleri Basın Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler şunları söyledi;

"Biz de Sanayi Odası’nın düzenlediği programda Genç Girişimci kadınlara destek olmak adına, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, lazer epilasyon ve cilt bakımlarıyla ile ilgili bilgilendirmeler yapmak istedik. Tüm sosyal projelerde Ümit Hastanesi olarak bulunmaktan hoşnut oluyoruz.Özel Ümit Hastaneleri olarak ekonomiye katkı sağlayan bu tür etkinliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de bulunmaktan dolayı her zamanmutluluk duyduk. Bundan sonrada halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"