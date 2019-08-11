0553 313 94 23

(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde üretilen eşek sütünün litresi 100 liradan Türkiye’nin her yerine satılıyor.

11 Ağustos 2019 Pazar 09:54
(Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden siparişlere yetişemiyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde üretilen eşek sütünün litresi 100 liradan Türkiye’nin her yerine satılıyor.


Orhaneli ilçesinde ikamet eden Mazhar Ergin (26), 6 yıl önce eniştesinin babasının kanserden hayatını kaybetmesiyle birlikte bu işi yapmaya başladı. Ergin, eniştesiyle birlikte 25 eşek bakıyor. Eşeklere çocuğu gibi bakan Ergin, her gün günde 4-4,5 litre arası süt sağıyor. Bir eşek ortalama 300 mililitre ile 1 litre arasında süt veriyor. Satışlarını genelde internet üzerinden yapan Ergin, taleplere yetişemiyor. Ergin, her gün şehir merkezine de süt götürüp satıyor.


Eniştesiyle beraber bu işi yaptıklarını dile getiren Ergin, "6 yıldır yaklaşık bu işle uğraşıyoruz. Eniştemin babası kanserden vefat edince bu işe başladık. Tedavi ararken eşek sütünün faydasını görünce yapmaya başladık. Astım, bronşit, kanser, kemik erimesi gibi hastalıklara iyi geliyor, doktorlar da tavsiye ediyor. Günde 4-4.5 litre süt alıyoruz. Bir eşek 300 mililitre ile bir litre arasında süt veriyor. Litresini 100 liradan satıyoruz. Bir eşekten az süt çıktığı için pahalı. Türkiye’nin her yerine eşek sütünü gönderiyoruz. Eşek sütü almak için bize internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Dolapta durduğu zaman bozulma ihtimali yok. 1 litre süt bir yetişkine 5 gün gidebiliyor. Sabah, akşam birer çay bardağı tavsiye ediyoruz. Zaten eşek sütünü çiğ içmemiz gerekiyor. Kaynatıldığı zaman bozuluyor" dedi.


Öte yandan eşek sütü boğmaca, bronşit, astım gibi hastalıklarla beraber cilt, karaciğer, kolon ve mide kanserine karşı etkili. Kemik erimesinin de önüne geçen eşek sütü, çocukların hem zihnî, hem bedenî gelişiminde etkili.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail askerlerinden Mescid-i Aksa’ya saldırı
    1. İsrail askerlerinden Mescid-i Aksa’ya..
    2. Kurban keserken kendini yaralayanlar..
    3. Kayseri’de bayram huzur içinde geçecek
    4. Kosovalılar Kurban Bayramını büyük..
    5. Arafat'a çıkan hacıların üzerine..
    6. Gedik Namazgah’ında bayram namazı
    7. Kartal’da oto yıkamacıda kaçak kurban..
    8. Bakan Kurum bayram kahvaltısını..
    9. Barınağa giren hırsızlar pitbull cinsi..
    10. Kağıthane’de mahalle bekçisi kendisine..
    11. Evi yanan ailenin yardımına Türk..
    12. Ekonominin rotasına birlikte yön..
    13. Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz, "Aşırı et..
    14. Mekke’de Kurban Bayramı Namazı kılındı
    15. (Özel) Pendik’te duvara çarpan sürücü..
    16. Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme..
    17. İsrail polisinden Mescid-i Aksa içinde..
    18. Almanya’da Kurban Bayramı
    19. Eyüpsultan’da şehitler için 53 kurban..
    20. Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde..
    21. Richard Gere göçmen gemisinde
    22. Çiğli’de Sahne Trockyablues’un
    23. ABD, YPG’yi iknaya çalışıyor
    24. Buca’da Arapça tabela operasyonu
    25. Abbas'tan "Kimse Filistin halkını..
    26. DMD hastalığına dikkat çekmek için..
    27. Bakan açıkladı! Çanakkale'de hareketli..
    28. Narlıdere’de bayram sevinci
    29. Büyükşehir vatandaşlarla bayramlaştı
    30. Acemi kasaplar acil servislere akın..
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    ''Fiorentina'nın yeri bende çok ayrı''
    ''Fiorentina'nın yeri bende çok ayrı''