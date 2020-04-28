  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) Taksim’de yunuslar maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından insan hareketliliğinin yaşandığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde polis, maskesiz dolaşan vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

2020-04-28 09:50:45 -
(Özel) Taksim’de yunuslar maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından insan hareketliliğinin yaşandığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde polis, maskesiz dolaşan vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.


Yeni Tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde insan hareketliliği yaşandı. Önceki günlerin aksine bir çok insanın geldiği meydan ve caddede İstanbul Emniyetine bağlı “Yunus polisi” olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri ekipleri, Taksim Meydanında motosikletleriyle devriye gezerek maske takmayan vatandaşları tek tek uyardı. Yanında maskesi bulunan vatandaşları uyarıların ardından maskelerini takarak yoluna devam etti.


“Rahatsızım, bu yüzden maske takmadım”


Yanında maske bulundurmasına rağmen neden takmadığı sorulan bir vatandaş ise, “Rahatsızım, bu yüzden maskeyi takmadım” diyerek kendini savundu. Vatandaş daha sonra polisi uyarısıyla maskesini takarak arkadaşıyla birlikte yürümeye devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı