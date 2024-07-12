Özel, Suriye konusunda lidercilik oynuyor

Kılıçdaroğlu bile heyet göndermekle yetinirken, Özel’in Esed’in ayağına gitme çabaları, “lidercilik oyununun bir parçası” olarak değerlendirildi. Suriye medyası ise, Özel’in randevu talebinin kabul edildiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

PKK/PYD/YPG’yi de gündeme getirsin

CHP liderinin ruh halini akit’e değerlendiren AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, şunları söyledi: “Özgür Bey, görüşmede sadece sığınmacılar meselesini değil, Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletini PKK/PYD/YPG gibi terör örgütlerini de gündeme getirsin. Suriye’nin toprak bütünlüğü için şehit verdiğimizi, Filistin’den sonra nerelerin hedef alınacağı da dile getirsin.” AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin de, şunları dile getirdi: “Türkiye tüm terör örgütleriyle uluslararası hukuk içinde mücadele ediyor. Böyle süreçlerde birilerinin rol çalmak için yaptıkları milletin gözü önünde oluyor. Bir yandan oraya gideceğiz demek, bir yandan içeride sokak hareketi başlatma çabasına girmek ve terör partisiyle ittifak etmek tutarsızlık olarak ortaya çıkıyor.”

Esed de zor sorular soracaktır

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi, Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise şunları kaydetti: “CHP lideri Özel bugüne kadar Suriye’deki gerçekliği inkar ederek Batı yanlısı bir politika izledi. Buna Rusya-Ukrayna savaşı da dahil. Esed, Putin aleyhinde çalışan Özel’e randevu verecek mi? Diğer yandan PKK ile iltisaklı olan bir partiyle birlikte hareket eden CHP lideri görüşmeye giderse, PKK/PYD/SDG ile iş birliğini soracaktır. Veya bu terör örgütleri adına toprak mı isteyecek? Bu açıdan Özel’in Suriye adımının zor olduğunu düşünüyorum.”